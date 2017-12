VIRGINIA STABLUM/ Uomini e donne: in studio arrivano anche gli apprezzamenti di Lorenzo Riccardi

L'ex di Ignazio Moser, Virginia Stablum, è pronta a conquistare tutti a Uomini e donne e Nicolò Brigante non bastasse, ecco arrivare anche il corteggiatore Lorenzo, cosa succederà?

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 15.49 Hedda Hopper

Virginia Stablum, Uomini e donne

Tutti innamorati della bella Virginia Stablum nello studio di Uomini e Donne. Anche Lorenzo Riccardi, beccato più di una volta a guardare la corteggiatrice di Nicolò Brigante, ammette senza via d'uscita che è inevitabile non ammirarne la bellezza. Questo scatena in studio uno scontro tra Lorenzo e gli altri corteggiatori di Nilufar e Sara, che ritengono scorretto il suo comportamento. Intanto si accende lo scontro anche tra la corteggiatrice in questione e Nicolò: Virginia ha deciso di non presentarsi in esterna, sentendosi mancata di rispetto dal tronista per una frase detta la scorsa settimana. Nicolò chiarisce la sua posizione mentre Virginia continua ad essere offesa e dispiaciuta per le dichiarazioni fatte dal tronista. Cambieranno le cose tra loro o lo scontro continuerà? (Anna Montesano)

LA SUA BELLEZZA FA COLPO IN STUDIO

Il trono classico di Uomini e donne torna in onda anche oggi con una nuova puntata, la seconda parte di quella iniziata ieri, in cui i protagonisti saranno i tronisti. Paolo Crivellin e Nicolò Brigante si alterneranno con le loro corteggiatrici ma, soprattutto, l'argomento della giornata sarà la bella Virginia Stablum. L'ex di Ignazio Moser sarà nuovamente al centro della puntata per via del suo no a Nicolò. La corteggiatrice non ha apprezzato le parole di Nicolò e il fatto che lei gli piaccia fisicamente, almeno in questo momento. Il mancato feeling e l'interesse che possa andare oltre all'aspetto fisico l'hanno offesa tanto da non voler uscire in esterna con lui. Proprio di questo si parlerà oggi con l'intervento da parte di Maria De Filippi che spiegherà alle ragazze che il tronista è preso, fisicamente, da Virginia, Mena e Marta, e le altre?

VIRGINIA ATTIRA L'ATTENZIONE DI LORENZO?

Anche Nicoò avrà il suo bel da fare oggi. Nella seconda parte della puntata del trono classico di oggi, molto probabilmente l'ultima di questo 2017, lo vedremo affrontare le sue corteggiatrici. Il tronista è uscita con Mena ma non riuscendo a fare molto visto che le cose non sono andate benissimo, mentre Virginia lo ha rifiutato. In stuio si parla della decisione delle ragazze ma anche del fatto che, nonostante le sue preferenze fisiche per le sue tre corteggiatrici, in realtà ha pensato solo a Lavinia, l'unica che non lo ha preso fisicamente ma di testa. La notizia potrebbe peggiorare le cose con Virginia che, intanto, ha attirato l'attenzione del corteggiatore Lorenzo che sembra guardarla molto in studio. Nuove liti in arrivo?

© Riproduzione Riservata.