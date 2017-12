AMORE, CUCINA E CURRY/ Su Rai 1 il film con Helen Mirren e Manish Dayal (oggi, 2 dicembre 2017)

Il film Amore, cucina e curry va in onda su Rai 1 oggi, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 21.30. Una pellicola che è stata realizzata nel 2014 diretta da Lasse Hallstrom (Chocolat, Le regole della casa del sidro, Buon compleanno Mr. Grape) e interpretata da Helen Mirren (The queen - La regina, Collateral beauty, Woman in gold), Manish Dayal (Il palazzo del Vicerè, L'apprendista stregone, Breaking the girls) e Charlotte Le Bon (The walk, The promise, Bastille day - Il colpo del secolo). Il film è stato prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey. La trama è tratta dal romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano, scritto da Richard C. Morais. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La famiglia Kadam, originaria di Mumbai, è appena stata vittima di una terribile tragedia. La madre del giovane Hassam (Manish Dayal) è infatti morta in un incendio. I Kadam decidono così di emigrare e, dopo aver passato un periodo a Londra, arrivano nel Sud della Francia, a Saint-Antonin-Noble-Val. Qui Hassan e suo padre (Om Puri) decidono di aprire un ristorante indiano, sfruttando l'abilità culinaria del ragazzo e importando nel piccolo paese le loro tradizioni e i loro sapori esotici. Il ristorante ha ben presto un grande successo, tanto da entrare in concorrenza con Le Saule Pleureur, un ristorante di alta cucina francese con tanto di stelle Michelin guidato da Madame Mallory (Helen Mirren). Fra le due attività, che si trovano proprio una di fronte all'altra, comincia quindi una spietata guerra, che è anche una guerra fra diverse culture e modi di intendere la cucina. Ben presto però la stessa Madame Mallory ha modo di apprezzare la grande abilità culinaria di Hassam e tra i due comincia a nascere un'amicizia. Gradualmente il rapporto fra la fredda e raffinata signora dell'alta cucina e il giovane cuoco indiano si modifica, lasciando spazio al rispetto reciproco. Hassam si trova così nella scomoda posizione di ragazzo conteso fra la tradizione, rappresentata dal padre, legato alle sue origini indiane, e l'innovazione, rappresentato da Madame Mallory e l'alta cucina francese.

