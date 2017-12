ANDREAS MULLER/ Il vincitore di Amici 16: "In un libro, porte oscure e felici della mia vita" (Verissimo)

Il ballerino e vincitore di Amici 16, Adreas Muller, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Andreas Muller di Amici 16 a Verissimo

DAL 14 NOVEMBRE NELLE LIBRERIE

Il ballerino e vincitore dell’ultima edizione del talent Amici 16, Andreas Muller, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Muller che recentemente ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, arriva nel salotto della Toffanin non solo per raccontare le proprie emozioni riguardo al successo ottenuto nel talent della De Filippi ma anche e soprattutto per parlare del suo primo libro intitolato I sogni non sono nuvole. Un libro uscito lo scorso 14 novembre nelle migliori librerie italiane e nel quale ovviamente c’è un riferimento a quello che gli è successo ad Amici ma non solo. Infatti, in una recente intervista Muller ha voluto precisare che i contenuti non sono così scontati come ci si potrebbe aspettare: “ancora una volta ho aperto altre porte oscure e felici della mia vita. Probabilmente per tutto quello che ho scritto potrebbe essere più criticato che apprezzato. Ma io sono così non ho mai usato filtri”.

IL MESSAGGIO ANDREAS MULLER, VINCITORE DI AMICI 16

Andreas Muller ha pubblicato un lungo post dai propri account social non solo per annunciare l’uscita del suo libro I sogni non sono nuvole, ma anche per lanciare un messaggio ben preciso a quanti ha in animo di realizzare il proprio sogno e magari dopo qualche battuta d’arresto incominciano a scoraggiarsi. Questo un passaggio significativo del Muller – pensiero: “Ho scelto di farlo e di dedicarlo a tutti quei ragazzi che si sentono esclusi, che si sentono inutili e che non vedono un minimo di luce nella propria vita. Ho scritto questo libro per chi si sente incompreso per chi ha sbattuto con i denti a terra e per chi è finito al tappeto. L’ho scritto per dire a molti altri come me, che ce la possiamo fare. Ognuno di noi non è destinato ad una vita già scritta, ma ogni giorno siamo noi che facciamo dei passi avanti verso ciò che vogliamo”.

© Riproduzione Riservata.