Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli/ “Ecco il grande amore della mia vita” (Sabato Italiano)

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli a Sabato Italiano: “Ecco il grande amore della mia vita”. Il cantautore e attore parla anche del rapporto complicato con il padre

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli a Sabato Italiano

Adriano Pappalardo ospite di Eleonora Daniele al Sabato Italiano. Il celebre cantautore e attore è stato accompagnato da Lisa Giovagnoli, il grande amore della sua vita. “La devo pure baciare? Stiamo insieme da 45 anni”, ha scherzato dopo il suo ingresso in studio. Ma su Raiuno ha riproposto il suo grande successo del 1979, “Ricominciamo”, coinvolgendo il pubblico in studio. C'è stato poi un momento molto emozionante, quello nel quale si è guardato allo specchio e ha raccontato un aspetto doloroso della sua vita. “Ho avuto un momento particolare nella mia vita, quello più drammatico, è stato durante l'adolescenza”, ha cominciato a spiegare Antonio Pappalardo. Quella era la fase in cui ha capito che voleva fare il musicista, sognava di fare il cantante. Ma quella passione non era affatto compresa: “La gente mi sputava dietro. Mio padre diceva che ero lo scandalo della famiglia, quindi me ne andai di casa”, ha raccontato Adriano Pappalardo a Sabato Italiano.

ADRIANO PAPPALARDO CON LA MOGLIE LISA A SABATO ITALIANO

La partecipazione a Sabato Italiano non è stata per Adriano Pappalardo solo un'occasione per presentare il grande amore della sua vita, la moglie Lisa Giovagnoli. Il cantautore ha affrontato in studio anche un capitolo doloroso della sua vita, quello del rapporto con il padre, il quale non accettava la sua passione per la musica. Una diversità di idee che ha provocato un allontanamento tra i due. Ma l'energia che portava dentro era troppo grande per essere spenta. “Avevo capito che la mia passione era la mia forza. Io faccio soul music, tiro fuori tutto quello che ho per comunicare con il mio pubblico”, ha raccontato di fronte allo specchio di Sabato Italiano. E se ce l'ha fatta è anche merito di Lisa Giovagnoli, che è rimasta sempre al suo fianco. “Grazie a questa donna che mi ha supportato per 47 anni”, ha spiegato un Adriano Pappalardo visibilmente emozionato. “Spero di sopravvivere per lunghe stagioni”, ha poi concluso.

© Riproduzione Riservata.