Amici 17 / Anticipazioni e diretta terza puntata: Mose in sfida, chi avrà la meglio? (oggi, 2 dicembre 2017)

Amici 17, anticipazioni e diretta terza puntata: Mose in sfida, la classifica di gradimento e la lotta a squadra, Ferro VS Fuoco, chi avrà la meglio? Tutte le info della giornata.

02 dicembre 2017 Valentina Gambino

Fabio Volo esordirà alla talentuosa corte della Queen? Mentre questo pomeriggio si apriranno i battenti del nuovo appuntamento in diretta con la trasmissione condotta da Maria De Filippi, lo scrittore si è recentemente proposto per far leggere dei libri ai ragazzi della scuola di Amici 17. L'appello di Volo si legge tra le pagine del settimanale "Chi", in edicola lo scorso mercoledì con il nuovo numero. "Io ad Amici andrei subito, anzi, faccio un appello, 'Maria, abbimi', se mi vuoi ci sono. Nessuno in Italia può invogliare i ragazzi a leggere come faccio io, perché sono uno di quei ragazzi che hanno avuto la fortuna di avere qualcuno che li ha iniziati, perché tutto dipende da dove parti, da chi ti insegna ad amare i libri. Potrei prendere la nuova generazione e farla leggere", afferma Fabio Volo. Ed infatti lo scrittore, attualmente domina le classifiche di vendita con il suo nuovo libro dal titolo "Quando tutto inizia". Questo per Amici potrebbe essere un proseguimento del filone letterario che hanno saputo già portare in onda personaggi come Roberto Saviano e Aldo Busi. Vedremo se durante la puntata di questo sabato pomeriggio, la conduttrice offrirà qualche indicazione in più.

Continuano le esibizioni del Ferro VS Fuoco

Nel frattempo, nel corso della terza puntata di Amici 17 in onda oggi, sabato 2 dicembre, le anticipazioni della diretta di Canale 5 a partire dalle 14.10 ci svelano che Mose si giocherà la sua permanenza nella scuola in sfida contro il cantante Astol. Inoltre, nel corso del nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi, ci sarà anche spazio per le nuove sfide tra la squadra del Ferro contro quella del Fuoco. Gli allievi attualmente nella scuola, si sfideranno confrontandosi con una serie di sorprendenti esibizioni, tra cover, pezzi inediti e coreografie di ballo che variano tra i generi proposti dai professori. Chi avrà la meglio? A decretare la vittoria di una squadra piuttosto che di un'altra, l'incrocio dei voti tra il giudizio dei professori in studio e il televoto degli estimatori da casa. Per esprimere il proprio voto, potete mandare un sms al numero 477.000.4, collegarvi sul sito web www.wittytv.it oppure installare applicazione ufficiale di Mediaset Fan. L’attesa più grande però risiede sull’esito finale della sfida del rapper dai capelli rosa, Mose: riuscirà a tenersi il suo banco?

Amici 17: Mose, la prima sfida contro Astol: chi avrà la meglio?

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 17 edizioni, torna in pista anche oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tante le novità introdotte in questa nuova stagione del programma e proprio la conduttrice, aveva riferito che per la scuola si puntava alla ricerca di molti autori e personaggi con pezzi inediti. Mose nel frattempo, sarà alle prese con la sua prima sfida che lo vedrà a rischio eliminazione. Il ragazzo vive a Milano ed ha 21 anni. Dopo essersi avvicinato alla musica a circa 10 anni, attualmente è appassionato di musica rap anche se ama molto sperimentare. Durante il primo speciale del sabato pomeriggio, si è già fatto notare con il suo inedito dal titolo "Tutto mi parla di te", staremo a vedere cosa accadrà oggi anche se, visto l'appeal che ha sulle ragazzine, crediamo che difficilmente potrà perdere il banco della scuola. Nel corso del daytime andato in onda ieri, proprio Moser ha avuto anche modo di “spiare” le prove del rivale Astol, questo gli servirà per carpire le sue debolezze? Lo scopriremo oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10 su Canale 5. Durante la puntata infine, i meno meritevoli dovranno venire giudicati dalla commissione: Emanuele Avino e Luca Vismara rischiano l’eliminazione? I due nel corso degli ultimi daytime, hanno dimostrato di avere parecchie problematiche, staremo a vedere cosa succederà a breve.

