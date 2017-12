Astol concorrente ad Amici 2017? / La richiesta di Rudy Zerbi sorprende tutti

Astol concorrente ad Amici 2017? Il rapper ha perso la sfida contro Mose ma arriva la richiesta di Rudy Zerbi che sorprende tutti e il cui esito scopriremo solo lunedì, o almeno sembra

02 dicembre 2017 Hedda Hopper

Astol concorrente ad Amici 2017? La sorpresa di questa diretta riguarda proprio il rapper di origini casertane che nella diretta del 2 dicembre, ha affrontato Mose in una sfida esterna portando a casa la sconfitta. Mastafive ha giudicato la sfida esterna dando la vittoria a Mose e basandosi molto sul rap, la sua categoria, e questo ha permesso al cantante di Amici di rimanere in squadra e confermare il suo posto nella scuola. Ma la sorpresa arriva dopo gli applausi che hanno accolto il responso. A quanto pare Rudy Zerbi è rimasto molto colpito dallo sfidante (che gli stessi cantanti di Amici 17 hanno scelto per Mose) e per questo ha chiesto a Maria De Filippi di poter avere un banco anche per Astol. La risposta alla sua richiesta arriverà solo nei prossimi giorni visto che la conduttrice, per via dei tempi ristretti della diretta, ha deciso di rimandere tutto a fine puntata.

ASTOL ENTRA NELLA SCUOLA?

Astol avrà davvero la possibilità di rimanere nella scuola? Al momento i fan possono solo attendere visto che il responso potrebbe andare in onda addirittura lunedì pomeriggio nel daytime in onda su Real Time. Ma chi è Astol? Il rapper molto noto su YouTube dove i suoi video hanno migliaia di visualizzazioni, è classe 1995 e il suo vero nome è Pasquale Giannetti. La sua passione per il canto esiste da sempre ma solo nel 2013 lo hanno spiunto a condividere su YouTube i suoi primi video. Il ragazzo, 21enne, viene già annunciato come una vera e propria rivelazione per il mondo dell'hip hop e la richiesta di Rudy Zerbi sembra avvalere questa ipotesi. Non ci rimane che attendere la decisione di Paola Turci, Carlo di Francesco e Giusy Ferreri alla richiesta di Rudy Zerbi.

