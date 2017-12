BEAUTIFUL / Thomas ascolta le scuse di Sally: la salverà? (Anticipazioni 2 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 2 dicembre: Sally cerca di spiegare ai Forreste le ragioni che l'hanno spinta a rubare i loro bozzetti. Procederanno comunque con l'arresto?

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful mantiene la sua programmazione del sabato pomeriggio, andando in onda appena prima dell'episodio prefestivo di Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dal confronto alla Forrester Creations tra Sally, Thomas e tutte le altre persone coinvolte nell'ormai noto boicottaggio. La rossa Spectra si è presentata nella casa di moda rivale per confessare le proprie colpe, salvando così Coco da una situazione complicata. Non sarà necessario che lei la tradisca, raccontando i dettagli del furto dei gioielli. Sarà la stessa Coco ad ammettere di essere arrivata a tanto, chiarendo anche le ragioni che l'hanno spinta a tentare un disperato salvataggio della sua azienda, diversamente destinata al fallimento. Il suo sarà un racconto disperato e sincero, rivolto soprattutto a Thomas che sarà provato da quelle parole. Basterà tutto questo per convincere i Forrester a perdonarla, dimenticando quanto accaduto?

Beautiful: i Forrester cambiano idea?

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, che verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, Sally proverà ad aprire il suo cuore, nella speranza di farsi perdonare da Thomas e da tutti i suoi familiari. Ma se il giovane rampollo Forrester sarà toccato da quelle parole, ben diverso sarà il caso di Steffy che non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro e dimenticare quanto accaduto. La moglie di Liam deciderà di proseguire nella direzione che le è stata indicata dal tenente Baker. Ora che ha ottenuto una confessione vera e propria, chiederà dunque che Sally venga arrestata: in presenza di Thomas e di tutti i Forrester, la rossa verrà quindi ammanettata e portata in commissariato e a nulla serviranno i tentativi di Coco di convincere Steffy a fare un passo indietro. Per la Spectra le cose si metteranno male: qualcuno correrà in suo aiuto evitandole una lunga condanna?

