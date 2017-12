Biondo, Amici 17/ L’incontro con Annalisa Scarrone e la rivalità con Mose

Biondo, il rapper di Amici 17 incontra la tutor Annalisa Scarrone e non dimentica la rivalità con Mose: sfida in arrivo tra i due nel nuovo pomeridiano?

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Biondo rapper di Amici 17

Sono trascorse solo due settimane dall’inizio della scuola di Amici 17 e Biondo si è subito imposto come un protagonista. Nella prima sfida a squadre, il Biondo si è esibito sulle note di un suo inedito conquistando non solo il pubblico di Amici di Maria De Filippi ma anche Annalisa Scarrone, uno dei tutor nella scuola. In questa settimana, Annalisa, Michele Bravi e Giovanni Caccamo hanno avuto la possibilità d’incontrare alcuni allievi e Annalisa ha scelto d’incontrare proprio il Biondo. La cantante si è complimentata con l’allievo affermando di considerarlo un cantante originale e molto interessante con il quale poter lavorare. Annalisa ha ammesso di essere affascinata dalla musica del Biondo e dalla sua storia. Simone Baldasseroni, questo il vero nome di Biondo, ha cominciato a fare musica due anni fa per quella che era all’epoca la sua ragazza e che oggi è diventata ex. Il Biondo ha apprezzato molto i complimenti di Annalisa ammettendo di essere molto convinto di quello che fa, non temendo nessuno dei compagni.

LA RIVALITA’ CON MOSE AD AMICI 17

Nonostante il poco tempo trascorso nella scuola di Amici 17, tra Mose e il Biondo è già nata una sana rivalità. Nello scorso pomeridiano di Amici 17, Mose, però, non ha voluto affrontare la sfida diretta con il Biondo scatenando le critiche degli altri compagni. I due si sono lanciati andare a commenti dai quali è venuta fuori la rivalità tra i due rapper della scuola. “Non è pronto tecnicamente, se fossi venuto tre anni fa, avrei cantato così. Non è pronto. Doveva curare la tecnica, sarebbe dovuto venire fra due e tre anni per fare un'esibizione più solida. Lui ha scritto che non ha coraggio chi aspetta tre anni e che non gliene f***a niente di quello che posso pensare", ha detto Mose. La replica di Biondo è arrivata puntuale: “Lui mi è venuto ad attaccare anche a livello personale, è questo che non mi piace. Io a livello di stile so cosa fare e cosa portare. Su Instagram gli ho lanciato una frecciatina, è un gioco. Mose dice di saper cantare ma non è che canta meglio di me!". I due si sfideranno con la musica nel nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 17?

© Riproduzione Riservata.