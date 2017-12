Bryan Vs Orion, Amici 17/ La comparata di ballo sulle note de Il Trono di Spade!

Bryan si scontrerà con Orion nella comparata di ballo in onda nella diretta di oggi, 1 novembre, di Amici 17. Quale ballerino riuscirà a portare a casa il suo Trono di Spade?

Parte la base e ci sentiamo già per le terre di Westeros, dei Fiumi o dell'Ovest ma saremo semplicemente ad Amici 17 dove Bryan e Orion si sfideranno nella comparata di ballo assegnata loro in settimana. Una nuova sfida a squadre vedrà i due ballerini schierati uno contro l'altro proprio su quella che per tutti è la sigla d'apertura de Il Trono di Spade. L'annuncio è arrivata in uno dei pomeridiani di Real Time e ha messo in crisi Bryan più di Orion. Il ballerino colombiano ha visto il suo rivale in sala prova mettere insieme la coreografia con tanto di complimenti da parte dei colleghi che hanno avuto modo di vedere il filmato. Subiro dopo Bryan è corso negli spogliatoi per provare qualche giro e qualche posizione con le spalle, riuscirà a confrontarsi al meglio con il suo rivale e regalare il punto alla squadra? Sarà dura visto che il ballerino è finito nei guai

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI BRYAN

Non è stato davvero una buona settimana per Bryan. Il ballerino colombiano non solo è finito in sfida contro Orion, volente o nolente, ma è stato messo in punizione. Proprio dopo l'annuncio della sua comparata di ballo di sabato, un video ha annunciato l'arrivo di un provvedimento disciplinare per lui che ha avuto modo di infrangere ben due regole con una sola mossa. A inizio settimana i ragazzi hanno avuto modo di affrontare i loro colleghi e di dare qualche giudizio su di loro ma il ballerino si è tirato indietro e non ha voluto approfondire la cosa, almeno nella scuola. La stessa sera ha fatto una diretta Instagram in cui non solo ha rivelato questi argomenti commentando la puntata ma si è mostrato nella hall dell'albergo che li ospita ben oltre l'orario consentito dal coprifuoco presente nel contratto che loro stessi hanno firmato. Proprio per questo, Bryan non ha avuto modo di studiare con i professori ma solo guardando un video e ha avuto un giorno in meno per prepararsi.

LA SETTIMANA DI ORION

Orion ha già avuto modo di farsi notare ad Amici 17. La scorsa settimana si è esibito baciando la sua compagna di ballo e scatenando il pubblico presente in studio e in questi giorni ha lavorato duramente sui brani che gli sono stati assegnati in vista della sfida di oggi pomeriggio. I professori hanno avuto modo di far avere i loro giudizi ai ragazzi e, in particolare, si sono pronunciati sullo scontro tra Orion e Paola. Veronica Peparini lo ha trovato eclettico ed espressivo a differenza della ballerina rivale, stessa cosa per Garrison che lo ha trovato davvero ottimo e versatile. Anche Alessandra Celentano ha dato il suo punto a Orion che ha portato a casa l'unanimità. Lo stesso è successo nella prova immunità tanto che il ballerino ha deciso subito di proporsi anche per la prossima prova che andrà in scena oggi pomeriggio, la spunterà ancora?

