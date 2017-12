CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Il ciclista sarà ospite oggi a Verissimo! (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il ciclista, protagonista del Grande Fratello Vip 2, questa sera sarà ospite a Verissimo, dove concederà a Silvia Toffanin una lunga intervista su…

02 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, protagonisti del Grande Fratello Vip 2017, si parlerà anche oggi pomeriggio nella consueta puntata di Verissimo, dove l’atleta del Grande Fratello Vip 2017 sarà il protagonista di una lunga intervista per parlare di ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà. Ospite di Silvia Toffanin, l’ex gieffino racconterà dettagli inediti sul suo passato, ripercorrendo la sua infanzia e i primi trionfi in sella alla sua bici. Nel corso dell’intervista concessa al rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5, Ignazio Moser avrà inoltre la possibilità di parlare della sua nuova fidanzata e del suoi ingresso nella famiglia Rodriguez, ma soprattutto di come suo padre ha reagito di fronte alla sua nuova storia d’amore. E poi scopriremo quali saranno i suoi progetti per il futuro, un avvenire che, a quanto pare, sembra dividersi fra le luci della popolarità e l’azienda vinicola di famiglia. A questo link è possibile visualizzare l’immagine con la quale la fan page di Verissimo ha dato appuntamento a oggi pomeriggio.

IL BUONGIORNO DI IGNAZIO E CECILIA

Dopo aver trascorso le ultime ore con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha dato il suo buongiorno ai tanti follower pubblicando una foto che la immortala insieme al suo fidanzato. “Un buongiorno così...... Grazie @Ignaziomoser”, si legge nella didascalia dell’immagine postata su Instagram dalla sorella di Belen, che nella giornata di ieri, con il suo scatto, ha involontariamente catturato l’attenzione dei tanti fan in rete. La maggior parte dei follower, naturalmente, ha riservato alla coppia i migliori auguri: “Siete una Meraviglia Amori Miei. Vi Amoooo”, “bellissimi ci avete fatto vivere una favola, vi adoro”, ma come sempre non sono mancati i tanti haters, che ancora non hanno perdonato ai due piccioncini quelle effusioni troppo spinte nella casa del Grande Fratello Vip 2017.“Ti seguivo e mi stavi simpatica. Adesso non più e quindi ti saluto. Hai perso una fan”, “Gli stai giorno e notte appiccicata come una cozza, ma chi vuoi che se lo prenda sto mocciosetto”. Riuscirà la coppia a farsi perdonare? Se vi siete persi la foto postata da Cecilia Rodriguez, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.