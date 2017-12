CECILIA RODRIGUEZ RICEVE IL TAPIRO D'ORO / Video, su Barbara d'Urso: "Non ho piacere di andare"

Cecilia Rodriguez ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia, occasione perfetta per parlare del rifiuto a partecipare alle trasmissioni di Barbara d'Urso (video).

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è stata insignita del Tapiro d'oro da parte di Striscia la notizia, proprio come accaduto solo qualche giorno fa per l'ennesima volta alla sorella Belen. Come era facile immaginare Valerio Staffelli le ha chiesto dei chiarimenti sulla sua storia con Ignazio Moser e sulla rottura con Francesco Monte. Dopodiché il discorso è andato ad uno degli argomenti più discussi del momento: l'assenza del clan Rodriguez al gran completo dai salotti di Barbara d'Urso. Cecilia ha riportato le informazioni già note al pubblico, ovvero la poca delicatezza usata dalla Carmelita nazionale e delle sue opinioniste nei confronti di tutta la famiglia. Ma ciò che non è sfuggito all'occhio attento del pubblico, è stato il taglio effettuato nel video proprio in questo momento decisivo della discussione con l'inviato di Striscia la notizia. Sono dunque state tolte delle dichiarazioni non troppo 'ascoltabili' da parte della sorella di Belen? La replica a quanto da lei detto avverrà nella puntata di domani di Domenica Live? Clicca qui per vedere il video della consegna del Papiro d'oro.

Cecilia Rodriguez: le dichiarazioni a Valerio Staffelli

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati intercettati negli studi Mediaset di Cologno Monzese dove Valerio Staffelli ha consegnato loro il Tapiro d'oro. La sorella di Belen ha chiarito il suo punto di vista nei confronti di Barbara d'Urso precisando: "Non è stata mai carina nei nostri confronti. Appena ha avuto la possibilità di distruggere anche me lo ha fatto, quindi io non ho piacere di andare". Non sono mancate le affermazioni anche in merito la sua relazione con Francesco Monte, conclusasi in diretta nazionale: "Non sono il tipo di ragazza che fa queste cose. L'amore è finito, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto, sarei veramente una pazza". E sulla sorella Belen e le voci di crisi relative alla sua relazione con Andrea Iannone ha precisato: "Ma non è vero, la verità è che non si è nemmeno lasciata".

