CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Non posso più camminare per strada…” (Verissimo)

Il cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Cristiano Malgioglio a Verissimo

GRANDE POPOLARITÀ

Tra gli ospiti di Verissimo spicca il cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio reduce da una bellissima esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che lo ha visto senza dubbio grande protagonista dal primo all’ultimo giorno di permanenza all’interno della Casa con Malgioglio capace di far divertire il pubblico ma anche emozionare come quando ha raccontato dei propri genitori e della malattia di cui è stato vittima. Secondo le anticipazioni, proprio a Verissimo Malgioglio farà un lucido bilancio della sua esperienza nel GFVip sottolineando la grande popolarità di cui gode in questo momento: “Sono molto felice di tutta questa popolarità. Non posso più camminare per strada e, a furia di fare foto con la gente, mi è venuta la cervicale.. Nella casa ho fatto di tutto. Il Gf ha messo in evidenza quello che sono nella vita con i miei amici, con tutte le mie fragilità. Frase omofobi? Io personalmente non ho mai subito attacchi di omofobia, ma non m’indigno, ci rimango male per la comunità gay, non per me”.

CRISTIANO MALGIOGLIO TESTIMONIAL DELLA LOTTA AI MELANOMA

All’interno della casa Malgioglio ha parlato della sua drammatica esperienza che lo ha visto affetto da un melanoma. In ragione di ciò una volta uscito ha lanciato un appello proponendosi alla Ministro della Salute Beatrice Lorenzin come testimonial di una campagna a favore della lotta al melanoma. La Lorenzin ha immediatamente risposto a Malgioglio pubblicato un post sui social in cui si è detta molto contenta dell’iniziativa e pronta a lavorare in tal senso. Il tutto ha lasciato a sua volta estremamente soddisfatto l’artista italiano che a tal proposito ha dichiarato: “Sono contento del tweet di Beatrice Lorenzin, la chiamerò e andrò al ministero della Salute per incontrarla. L’ho conosciuta a una trasmissione di Maurizio Costanzo ed è una donna intelligente e sensibile. Ho fatto questo appello approfittando di essere ospite di una trasmissione molto vista, perché voglio essere testimonial di una campagna contro questa malattia. Anche grazie alla popolarità che mi ha dato il Gf Vip, voglio avvicinarmi ai giovani e dire loro di fare una mappatura dei nei. Bisogna controllarsi perché un neo può distruggere la vita delle persone”.

