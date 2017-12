Carmen Ferreri / Chi è la cantante di Amici 17? Età, esperienze e vita privata

Chi è Carmen Ferreri, la cantante di Amici 17? Già amatissima dal pubblico, potrebbe essere la vincitrice di questa nuova edizione. Tutto sulla ragazza

02 dicembre 2017 Anna Montesano

Carmen Ferreri, Amici 17

Tra gli allievi di Amici più amati di questa nuova edizione c'è Carmen Ferreri. La cantante è nata ad Erice in Sicilia il 9 Dicembre 1999 da genitori siciliani e sin da bambina ha sempre avuto la musica nel suo dna. Ha iniziato a sei anni a studiare danza classica e a 14 anni inizia un percorso di apprendimento presso una scuola di musical a Trapani. Successivamente ha frequentato lezioni private di canto moderno e pianoforte presso l’Accademia Setticlavio di Maurizio Lipari a Trapani. Crescendo il suo orientamento musicale si concretizza sempre più nel Jazz, Pop, Blues. Il suo primo esordio discografico fu lo scorso anno con Notte fonda, scritto da Cheope e Federica Abate, prodotta da Anteros di Nazzareno Nazziconi.

LE PRIME ESPERIENZE MUSICALI DI CARMEN FERRERI

L’11 Agosto 2017 Carmen Ferreri ha vinto il premio Lelio Luttazzi nella categoria cantautori su Rai 1. Raccogliamo ora alcune informazioni dal sito ufficiale di Amici 2107 dove è riuscita ad entrare nella scuola. Ha due fratelli e una sorella e il padre Pietro è marittimo imbarcato per otto mesi l’anno. Studia canto da tre anni, suona chitarra e pianoforte da autodidatta e frequenta il quinto anno del liceo scientifico. Si definisce istintiva, solare, socievole e chiacchierona. Ascolta tanta musica di generi diversi, con particolare attenzione a jazz, blues e rhytm and blues. Carmen Ferreri si è presentata ad Amici con “La complicità”, un suo inedito dedicato al padre, spesso lontano per motivi di lavoro. La sua voce intensa e profonda commuove Stefano De Martino, piace al pubblico che la elogia su Twitter e, cosa più importante, convince la commissione.

© Riproduzione Riservata.