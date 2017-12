Che cos’ha Bryan di Amici 17/ Infortunio, cresce il mistero: dovrà ritirarsi come Andrea Muller?

Che cos’ha Bryan Ramirez, il ballerino di Amici 17? Infortunio per lui, cresce il mistero: dovrà ritirarsi come Andrea Muller? Le prime news

02 dicembre 2017 Anna Montesano

Bryan Ramirez Amici 17

Cosa è accaduto a Bryan Ramirez? In molti hanno da subito notato l'assenza in studio, nella nuova diretta di Amici, del bravissimo ballerino di Amici 17. Chi non ha assistito al daytime in onda ieri su Real Time non sa infatti che ai ragazzi della squadra del Fuoco è arrivato un comunicato che ha annunciato un brutto infortunio per Bryan che, per un pò, non potrà ballare. Il ballerino non è in studio e probabilmente ha bisogno di riposo assoluto per i prossimi giorni.

FAN IN APPRENSIONE

Non si sa nello specifico cosa gli sia accaduto, probabilmente si tratta però di un incidente avvenuto durante le prove di ballo. Non si tratta comunque di qualcosa di estremamente grave, altrimenti al ballerino sarebbe stato immediatamente comunicato di non poter proseguire il percorso all'interno del talent di Canale 5. Probabilmente lo rivedremo ballare nelle prove e poi in studio a partire dalla prossima settimana. Intanto sul web sono tanti i messaggi per Bryan: "Rimettiti presto, sei il miogliore nella scuola!" e ancora "Forza Bryan, guarisci presto!".

