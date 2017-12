EINAR ORTIZ/ Il cantante italo-cubano manterrà il primo posto nella classifica di gradimento? (Amici 17)

Einar Ortiz è uno dei cantanti della scuola di Amici 17. Sabato scorso il ragazzo di origine cubane è risultato al primo posto nella classifica di gradimento.

02 dicembre 2017

Einar Ortiz

Einar Ortiz è risultato essere al primo posto della classifica di gradimento, al termine della puntata pomeridiana di Amici 17 in onda lo scorso sabato. Durante la puntata il giovane cantante di Prevalle, con origini cubane, ha cantato “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Einar, che fa parte della squadra Fuoco che ha vinto la prima sfida di sabato, sta riscuotendo un ottimo successo sui social: “Einar è l’umiltà in persona, ammette di aver sbagliato quando nessuno glielo aveva fatto notare”, “Parlando di Einar.. adoro questo ragazzo e le sue reazioni. Tipo quando ha scoperto di essere candidato al banco, quando Maria gli ha detto che è entrato a scuola e quando ha visto Michele Bravi. ADORO” e “Einar è il miscuglio perfetto di dolcezza, talento e bellezza”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social nel corso delle prima settimane di scuola. In settimana Einar ha avuto la possibilità di incontrare per la prima volta Michele Bravi, uno dei tre tutor convocati da Maria De Filippi per aiutare gli alunni nelle varie prove. Per il concorrente di Amici è stato molto emozionante incontrare il vincitore di X Factor 7: Einar infatti al provino ha cantato “Il diario degli errori”, con cui Michele Bravi si è presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

DA X FACTOR AD AMICI 17

Il pubblico ricorderà che Einar Ortiz è apparso anche nelle selezioni di X Factor 11. Il giovane bresciano aveva conquistato quattro “sì” con la sua interpretazione di “All Of Me” di John Legend. Il suo percorso nel talent di Sky Uno si è però interrotto a un passo dalle home visit: “Fedez ha fatto la cosa giusta, c'era gente davvero brava, comunque da un 'no' sono pronto a ripartire più forte di prima, ci vediamo presto…”, aveva scritto Einar su Facebook. E così è stato. Nella puntata dedicata alla formazione della classe di Amici 17, Einar ha convinto la giuria composta da Elisa, Charlie Rapino e Andrea Rigonat, interpretando ancora una volta “All of me” di John Legend. Cosa succederà nella puntata di sabato 2 dicembre di Amici 17? Einar manterrà il primo posto nella classifica di gradimento o passerà il testimone a uno dei suoi compagni? Appuntamento alle 14.00 su Canale 4 per scoprirlo.

