Elliot Horne/ Chi è il cantante inglese di Amici 17: "Sono un cantautore, scrivere è tutto per me"

Elliot Horne, chi è il cantante inglese di Amici 17: da Londra conquisterà l'Italia? Il pubblico del talent di Maria De Filippi lo ha eletto possibile vincitore

02 dicembre 2017 Anna Montesano

Elliot Horne (Instagram)

Elliot Horne, giovane cantante inglese, ha già conquistato il pubblico del talent show di Amici di Maria De Filippi. Presentandosi con il suo inedito Skin to skin, la commissione non ha avuto dubbi nel candidarlo al banco. Elliot è un giovane cantautore inglese, arriva da Londra e ha appena 17 anni con la grande passione del canto. Sul sito ufficiale di Amici abbiamo raccolto altre importanti notizie sul cantante inglese: "Elliot vive a Thame con i genitori e la sorella maggiore e si sente molto legato alla madre. Ha cominciato a esibirsi a 7 anni e successivamente ha cominciato a scrivere i suoi pezzi. Studia musica e spettacolo e il suo modello di riferimento è Ariana Grande, di cui è un grande fan. Ama viaggiare e vorrebbe conoscere nuove culture. Ascolta musica pop, EDM, hip hop e r ‘n b".

COME SEGUIRE ELLIOT SUI SOCIAL

Il giovane cantautore ha fatto colpo per la sua voce e il suo talento, riconosciuto a furor di popolo su Twitter. Su Instagram sono comparse numerose pagine fan, una ha raggiunto in un'ora più di 40mila follower, ma il suo profilo ufficiale è elliothorne_. Su Facebook è presente con il suo profilo ufficiale, Elliot Horne, ma è ancora sprovvisto di una pagina Facebook. Da bambino ha studiato anche recitazione e danza, come ha raccontato nella presentazione ad Amici: "Quando ero piccolo ho fatto musical a teatro, ho studiato recitazione e danza, perciò mettere insieme canto e ballo sarebbe divertente. Sarebbe bellissimo esibirmi davanti a un pubblico completamente diverso. Sono un cantautore, scrivere è tutto per me. Quando sono a casa scrivo la mia musica. Questo è quello che mi riesce meglio ed è ciò che amo".

© Riproduzione Riservata.