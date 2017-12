FINALE TALE E QUALE SHOW 2017, IL TORNEO / Vincitore, pagelle e classifica: la rivincita di Marco Carta

Il torneo di Tale e Quale Show 2017 si è concluso con la vittoria di Marco Carta. Sul podio le rivelazioni di questa edizione, Federico Angelucci e Filippo Bisciglia, rispettivamente...

Tale e Quale Show 2017

La finalissima del torneo di Tale e Quale Show 2017 si è conclusa con la vittoria di Marco Carta, anche se il concorrente, tra i favoriti alla vittoria, è stato penalizzato da un personaggio che non gli ha permesso di realizzare una performance in grado di soddisfare le aspettative. Nella classifica finale, che tiene conto delle graduatorie delle ultime tre puntate e dei voti del pubblico che ieri, nel corso dell’ultimo appuntamento, ha televotato da casa, al secondo posto troviamo Federico Angelucci, seguito dalla rivelazione di questa edizione, Filippo Bisciglia. Dopo di loro la classifica vede in quarta posizione Valeria Altobelli, seguita dalla quinta di Annalisa Minetti e dalla sesta di Davide Merlini. Tullio Solenghi, invece, si piazza al settimo posto, seguito da Bianca Atzei all’ottavo e da Silvia Mezzantotte alla nona. Decimo posto per Alessia Macari, mentre in coda alla classifica troviamo la talentuosa Lorenza Mario, che si ferma all'undicesima posizione, e Manlio Dovì, che chiude la stagione al dodicesimo posto.

LE PAGELLE, CHE FINALE PER TALE E QUALE SHOW!

Chi, fra i dodici concorrenti che si sono sfidati nel corso della finalissima del torneo di Tale e Quale Show 2017, ha regalato al pubblico l’esibizione migliore? Scopriamolo ripercorrendo le cinque performance più interessanti attraverso le nostre pagelle: Filippo Bisciglia, protagonista dell’ennesima trasformazione perfetta, ha conquistato i presenti calandosi nei panni di Vasco Rossi. Emozionante la sua voce sulle note di “Ogni volta”, per una metamorfosi che gli ha regalato il terzo posto (voto 8). Federico Angelucci, con una tenacia senza precedenti, ha dato vita a un percorso sempre in crescita che si è concluso con un ottimo Edoardo De Crescenzo. Finale da brividi per lui, che per le emozioni regalate al suo pubblico meritava di certo la vittoria (Voto 9). Bianca Atzei ha chiuso una stagione di grandi personaggi con una delle Patty Pravo migliori di sempre. Ottima la voce, perfetto il look, per una esibizione che ha riportato a galla la diva del Piper (voto 7). Fra i migliori della finalissima, anche Manlio Dovì, che ha realizzato una delle prove più difficili della stagione, ma non è riuscito a scalare la classifica (voto 7).

