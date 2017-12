FRANCESCO MONTE / La sua reazione dopo la rottura con Cecilia: "Mi sono sentito come alla morte di mia madre"

Francesco Monte ha parlato dei suoi sentimenti dopo la rottura con Cecilia Rodriguez, paragonandola alla disperazione per la morte prematura della madre.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Cos'ha davvero provato Francesco Monte, quando Cecilia gli ha annunciato in diretta televisiva la fine della loro storia? L'ex tronista di Uomini e donne ne ha ampiamente parlato in varie interviste, anche all'interno di noti programmi: in esse ha chiarito come la storia con la sua ex fidanzata non fosse in crisi prima dell'inizio del reality show di Canale 5, precisando inoltre di non averla mai voluta cambiare, a differenza di quanto da lei spesso ammesso durante la sua avventura al Grande Fratello Vip 2. Ma è in alcune recenti dichiarazioni al settimanale 'Nuovo' che Monte ha aperto il suo cuore, confessando di avere sofferto molto dopo avere scoperto che Cecilia non intendeva più andare avanti con la loro storia (preferendo invece continuare a frequentare il diversissimo Ignazio Moser). In tali dichiarazioni, Francesco ha parlato dei suoi sentimenti per Cecilia, paragonando persino le sue sofferenze a quelle provate dopo la morte della madre.

Francesco Monte e le sue parole sulla rottura con Cecilia

Nell'intervista rilasciata a 'Nuovo', Francesco Monte ha chiarito come la fine della storia con Cecilia non fosse un atto combinato, come invece qualcuno aveva insinuato. Al contrario, dopo quattro anni d'amore, lui si è sentito profondamente turbato: "In quel momento mi sentivo come quando venne a mancare mia madre, qualche anno fa. Un altro lutto. Ma quando soffri come ho sofferto io, ti fai una ragione anche delle pene d’amore". Ha quindi chiarito le voci secondo le lui e la Rodriguez sarebbero già stati in crisi a causa di diversi tradimenti: "C'è anche chi ha parlato di tradimenti, altre donne. Tutto falso. Si sbaglia anche chi racconta che chiedevo a Belen di darmi una mano sul lavoro. Con Cecilia facevamo progetti, pensavamo di diventare genitori. E io l'ho lasciata libera, non volevo cambiarla". Queste parole sono state pronunciate prima del chiarimento avvenuto tra la coppia nell'appartamento milanese che condividevano un tempo. In seguito ad esso, Monte ha fatto le valigie e si è trasferito in un residence.

© Riproduzione Riservata.