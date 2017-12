Finalisti Tu si que vales 2017/ Chi conquisterà il pubblico del talent show? (Semifinale, 2 dicembre)

Finalisti Tu sì que vales 2017, chi strapperà il biglietto per l'ambitissima finale? A scegliere i migliori sarà il pubblico attraverso il televoto che sarà aperto ad inizio puntata.

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

L’attesa è finalmente finita. Questa sera, alle 21.10 su canale 5, andrà in onda la semifinale di Tu sì que vales 2017 al termine della quale Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni annunceranno i nomi dei finalisti che si aggiungono ai concorrenti che l’hanno già conquistata alla prima esibizione portando a casa i quattro sì dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari e il 100% dei voti della giuria popolare guidata da Mara Venier. Nella semifinale, i giudici potranno votare i semifinalisti ma fondamentale sarà il voto del pubblico inviando un sms al numero 477.000.2, l'app Mediaset Fan e il sito www.witty.it. Tante le esibizioni previste questa sera. Sul palco, infatti, si presenteranno ballerini, cantanti, giocolieri, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e tanti altri talenti pronti a conquistare il biglietto per la finalissima.

TUTTI I SEMIFINALISTI DI TU SI QUE VALES 2017, CHI ANDRÀ IN FINALE?

Quali artisti, dunque, si presenteranno sul palco di Tu sì que vales 2017 per convincere giuria e pubblico a casa in vista della finalissima del 9 dicembre? Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni chiameranno sul palco del talent show di canale 5 campione d’ascolti: il mago 47 enne Massimo Contati, i pattinatori Annette e Yannick rispettivamente di 34 e 35 anni, il trio musicale “I gemelli di Guidonia”, le acrobate Charlotte ed Emma di 30 e 26 anni, gli artisti di Alcatraz, l’evoluzione di Psychiatric Circus, i True Tricks, i Full Project Company, il cantante Ion Dodon, il tenore Giovanni Cervelli, il ballerino Tanabay che durante la sua esibizione ha danzato con la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca, il biker Jerry, il gruppo musicale Berywam, i ballerini Siria e Palmiro Rillo, i Novruzov Brothers, Ben Blaque e il cantante Maurizio Indelicato. Cliccate qui per vedere il video con tutti i semifinalisti.

