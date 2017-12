Grande Fratello Vip 2017, Ed. 2/ News, aerei nei cieli di Cinecittà, ecco i nuovi messaggi

Grande Fratello vip 2017, ed. 2, diretta dalla casa: il traffico aereo, nei cieli di Cinecittà, non accenna a fermarsi, ecco tutti i messaggi che i concorrenti hanno ricevuto nel…

02 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

Con la finale alle porte, non sembra arrestarsi il traffico aereo su Cinecittà: nella giornata di ieri, infatti, ben tre aerei hanno sorvolato il cortile del Grande Fratello Vip 2017, dove i pochi inquilini ancora in gara hanno avuto la possibilità di ricevere gli ultimi messaggi da parte dei loro numerosissimi fan. La prima a ricevere uno striscione è stata Ivana Mrazova, che ancora una volta ha avuto modo di toccare con mano l’ampio seguito di cui gode sui social: “Iva – 2 M fiera di te & Fans”; il secondo, invece, è stato Daniele Bossari, che dopo essersi messo a nudo e aver rivelato dettagli poco noti della sua vita privata, ha ricevuto un ringraziamento speciale da parte dei tanti follower. L’ultimo aereo della giornata, invece, è stato quello indirizzato a Luca Onestini, che ancora una volta ha ricevuto un invito da parte di un’ammiratrice misteriosa: “Luca, coffee Way?”. L’eloquente striscione ha portato gli inquilini del reality a riflettere sulle numerosissime fan che attendono l’ex tronista fuori dalla Casa, ma a difesa di Luca è sceso in campo Raffaello Tonon, pronto a dare il via ai casting e a scegliere la candidata più giusta.

GLI SCATTI PER IL CALENDARIO

I preparativi per il calendario di fine anno hanno impegnato i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 per molte ore. Nella giornata di ieri, infatti, gli inquilini hanno cercato di ultimare tutti gli scatti portando a termine il lavoro iniziato nel pomeriggio precedente. Fra personaggi più divertenti vi è di certo Daniele Bossari, che munito di lavagna e di fiocco azzurro, ha rappresentato il mese di settembre calandosi nei panni di uno scolaretto. Giulia De Lellis, che ha curato sia le scenografie che gli scatti, è passata dall'altra parte della camera soltanto quando si è trattato di dare vita al suo personaggio, un pesce di colore azzurro che ricorda la divertente e smemorata protagonista del film di animazione “Alla ricerca di Nemo”, Dory. Dopo aver posato nei panni di un babbo natale sexy, anche Aida è tornata sul set fotografico, questa volta, però, sotto l’attenta supervisione di Giulia De Lellis, ha dovuto dare il meglio di sé nel ruolo della casalinga.

