IGNAZIO MOSER/ “La mia prima notte fuori dalla casa assieme a Cecilia Rodriguez” (Verissimo)

Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista e reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Ignazio Moser a Verissimo

PRIMA NOTTE CON CECILIA RODRIGUEZ

Tra gli ospiti che questo pomeriggio animeranno la consueta puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin, c’è l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip Ignazio Moser. Il figlio del grande corridore italiano detentore tra le altre cose del record dell’ora, è stato uno dei principali protagonisti di questa edizione del GF Vip soprattutto per via dell’amore scoppiato nei confronti di Cecilia Rodriguez. Un improvviso colpo di fulmine che non sembra essersi affievolito una volta tornato nel mondo del reale. Infatti, secondo le anticipazioni che in queste ore stanno rimbalzando in rete, nel salotto della Toffanin il giovane Moser ha sottolineato di aver passato la prima notte fuori dalla casa assieme alla sua Cecilia: “Ho trascorso la prima notte fuori dalla casa con Cecilia. E’ stata una notte romantica. Finalmente siamo potuti stare insieme senza telecamere. Francesco Monte? Non critico la sua scelta, ma io al suo posto per carattere non lo avrei fatto. In ogni caso non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno. All’inizio ho anche cercato di reprimere quello che sentivo per rispettare i tempi di Cecilia”.

ANCHE IL GIOVANE IGNAZIO MOSER CONTRO BARBARA D’URSO

La conferma che Ignazio Moser sia effettivamente innamorato di Cecilia Rodriguez arriva anche dall’atteggiamento che il figlio del grande ciclista Francesco ha tenuto nei confronti dell’invito della D’Urso a Domenica Live. Un no secco dovuto alle critiche che dalla D’Urso sono arrivate nei giorni scorsi nei confronti di Cecilia per il comportamento avuto nei confronti di Francesco Monte. Queste le parole di Ignazio in merito: “Sono abituato a sentirmi dire qualsiasi cosa sul mio conto e non mi importa. Ma in questo caso devo proteggere la mia ragazza, è stata attaccata già abbastanza. Le ha fatto del male e io non faccio ospitate da persone che non hanno avuto rispetto di Cecilia e sopratutto da chi le ha fatto del male mediatico. L’episodio dell’armadio? Nato per creare scandalo televisivo senza fondamento. Quindi che dica ciò che pensa, non mi tocca nulla. Aver rifiutato l’invito della signora è una scelta mia”.

