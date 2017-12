IL COLONNELLO VON RYAN/ Su Rai Movie il film con Frank Sinatra (oggi, 2 dicembre 2017)

Il colonnello Von Ryan, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 2 dicembre 2017. Nel cast: Frank Sinatra e Trevor Howard, alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.

02 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST FRANK SINATRA

Il film Il colonnello Von Ryan va in onda su Rai Movie oggi, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 1965 che è stata diretta da Mark Robson (La valle delle bambole, La settima vittima, I ponti di Toko-Ri) e interpretata da Frank Sinatra (Da qui all'eternità, L'uomo dal braccio d'oro, Và e uccidi), Trevor Howard (Il terzo uomo, Breve incontro, Gli ammutinati del Bounty) e Brad Dexter (I magnifici sette, Giungla d'sfalto, Mare caldo). Nel film compaiono anche diversi personaggi ed attori italiani molto popolari in quegli anni, come Raffaella Carrà (Valeria ragazza poco seria, Rose rosse per Angelica, I Don Giovanni della Costa Azzurra), Sergio Fantoni (Diabolicamente tua, Il ventre dell'architetto, La battaglia di Maratona) e Adolfo Celi (Amici miei, Diabolik, Agente 007 - Thunderball). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL COLONNELLO VON RYAN, LA TRAMA DEL FILM

1943, Seconda Guerra Mondiale. Il colonnello Joseph L. Ryan (Frank Sinatra) dell'aviazione statunitense viene abbattuto mentre sorvola l'Italia e internato in un campo di prigionia insieme ad altri angloamericani. La situazione nel campo è pessima, sia a causa del maggiore Battaglia (Adolfo Celi), che ne è responsabile, sia del maggiore Eric Fincham (Trevor Howard), ufficiale inglese che rifiuta ogni collaborazione con il nemico. Proprio a causa della sua presunta amicizia con i fascisti il nuovo prigioniero viene soprannominato "Von" Ryan. La situazione però minaccia di peggiorare ulteriormente, perchè i 400 internati del campo stanno per essere presi in gestione dai nazisti e deportati nei campi tedeschi. Ryan riesce però ad organizzare un piano di fuga per far deragliare il treno. Con l'auito del cappellano militare Costanzo (Edward Mulhare) Ryan riesce ad imprigionare la sua guardia con l'amante Gabriella (Raffaella Carrà). Il cappellano poi, travestito da ufficiale tedesco, riesce con dei documenti falsi a far risultare che il treno trasporti opere d'arte dirette a Hermann Goering. Il convoglio riesce così a passare i controlli della Gestapo e si avvicina agli scambi che lo porteranno nella Svizzera neutrale. A Milano però, i nazisti, ormai resosi conto della situazione, stanno aspettando il treno per fermarlo e recuperare i prigionieri.

