IL SEGRETO / Oggi la telenovela non va in onda: anticipazioni dal 4 al 7 dicembre

Anticipazioni Il Segreto dal 4 al 7 dicembre: Hernando continua ad essere attratto da Lucia, mentre Camila si sente sempre più vicina all'amico Nicolas.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nuovo stop per la telenovela Il Segreto che, proprio come accaduto le ultime due settimane, oggi non andrà in onda: al suo posto verranno trasmessi Amici di Maria De Filippi e Verissimo, mentre le vicende di Puente Viejo torneranno regolarmente lunedì 4 dicembre a partire dalle ore 16:20. La stessa sorte verrà riservata alla cugina Una Vita, a sua volta cancellata dal palinsesto prefestivo. Beautiful invece sarà più fortunato e, anche se con la sgradita replica iniziale, verrà trasmesso dalle ore 13:40 alle ore 14:10. La prossima puntata sarà incredibilmente ricca di colpi di scena in quel di Puente Viejo, a partire dalla sempre più complicata situazione creatosi a Los Manantiales: le continue avances di Lucia ai danni di Hernando sembreranno dare i suoi frutti e il padrone di casa faticherà a nascondere un forte interessamento per la sua ospite. Ma anche Camila, delusa per questi sviluppi, non si tirerà indietro, sempre più vicina al suo grande amico Nicolas: chi sarà il primo a cadere in tentazione?

Il Segreto: anticipazioni dal 4 a 7 dicembre

Sarà una settimana più breve del solito quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto: salvo variazioni dell'ultimo momento, infatti, la telenovela sarà trasmessa solo da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre, mentre andrà in vacanza l'8 dello stesso mese in occasione della Festa dell'Annunciazione. Risulta comunque confermato l'appuntamento serale del mercoledì, nel quale sarà possibile assistere ad ampi sviluppi delle trame dello storico programma spagnolo. Si tornerà a parlare ampiamente della difficile situazione di Matias, dopo la scoperta dello stato di Marcela. La ragazza tenterà di tranquillizzarlo, dicendogli che non sarà necessario sposarsi per rimediare quanto prima all'errore. Lei stessa non intende rovinagli la vita, per questo annuncerà di essere pronta a partire per l'Argentina dove potrà essere aiutata da alcuni parenti sia nella ricerca di un lavoro che nella crescita del bambino. Ma, dopo brevi riflessioni, il figlio di Emilia giungerà ad una decisione: si recherà da Paco, il mugnaio del paese e padre della ragazza, e gli chiederà la mano di Marcela.

