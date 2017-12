IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ Su Iris il film con Vittorio Gassman (oggi, 2 dicembre 2017)

In nome del popolo italiano, il film in onda su Iris oggi, sabato 2 dicembre 2017. Nel cast: Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, alla regia Dino Risi. La trama del film nel dettaglio.

02 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST VITTORIO GASSMAN

Il film In nome del popolo italiano va in onda su Iris oggi, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola del 1971 che è stata diretta da Dino Risi (Il sorpasso, Profumo di donna, Una vita difficile) e interpretata da Vittorio Gassman (I soliti ignoti, Riso amaro, Sleepers), che aveva già collaborato con Risi sul set di Il sorpasso e Profumo di donna, Ugo Tognazzi (Il vizietto, La grande abbuffata, Amici miei) ed Ely Galleani (Baba Yaga, 5 bambole per la luna d'agosto, Una lucertola con la pelle di donna). L'attore e doppiatore Enzo Liberti (Se vincessi cento milioni, Assassinio sul Tevere, Pierino contro tutti) non compare mai nella pellicola, ma dà voce a ben 5 personaggi diversi. Ecco la trama del film nel dettaglio.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA TRAMA DEL FILM

Mariano Bonifazi (Ugo Tognazzi) è un giudice onesto e severo, preoccupato per la diffusione della corruzione nella pubblica amministrazione. Ben presto, il giudice scopre che Lorenzo Santenocito (Vittorio Gassman), un grande imprenditore disonesto, potrebbe essere addirittura implicato in un omicidio. La vittima è Silvana Lazzorini (Ely Galleani), una giovane accompagnatrice per conto di un'agenzia. Fra il giudice e l'imprenditore comincia ben presto una schermaglia continua. Bonifazi, si ostina a voler trovare le prove che coinvolgano Santenocito, mentre il secondo continua ad inventare alibi sempre meno credibili per la notte dell'omicidio. Nel frattempo l'industriale cerca di delegittimare l'autorità del giudice, accusandolo di avere un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Nonostante un falso alibi costruito ad arte, Bonifazi riesce a fare arrestare Santenocito e a farlo condannare. La sentenza porta Santenocito alla pazzia, quindi l'assassino viene internato in un manicomio criminale. Poco dopo però, Bonifazi viene in possesso del diario segreto della vittima. Grazie al manoscritto il magistrato scopre che le cose non sono andate assolutamente come credeva, e che l'imprenditore era in realtà innocente. Anzi, la vittima si è in realtà suisidata, e le ferite sul suo corpo erano dovute a un incidente automobilistico e non all'efferatezza del killer. Bonifazi si trova così ad un bivio, ovvero la possibilità di distruggere il diario, lasciando in manicomio Santenocito, che rappresenta ai suoi occhi comunque la corruzione dilagante, o riaprire il processo e fare veramente giustizia.

