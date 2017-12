LORENZO FLAHERTY/ Fa il tifo per Daniele Bossari come vincitore del Gf Vip 2, il post (Verissimo)

L’attore italiano Lorenzo Flaherty reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Lorenzo Flaherty a Verissimo

L’ACCUSA DI SIGNORINI

Nella puntata odierna del programma Verissimo condotta da Silvia Toffanin verrà dato ampio spazio al Grande Fratello Vip con tanti ospiti d’eccezione come nel caso dell’attore Lorenzo Flaherty che proprio lo scorso lunedì è stato eliminato rimanendo così tagliato fuori dalla corsa alla vittoria finale. Per l’attore diventato famoso per aver fatto parte della serie televisiva Ris, una esperienza al Grande Fratello Vip decisamente positiva che lo ha visto arrivare ad un passo dalla agognata finale dimostrando, dunque, di essere stato un abile giocatore nonostante le critiche che gli sono piovute addosso soprattutto da parte dell’opinionista Alfonso Signorini il quale ha enfatizzato come il percorso di Flaherty sia stato anonimo. Non resta che attendere poche ore per scoprire il pensiero del diretto interessato che ai microfoni della Toffanin farà un bilancio di quanto fatto all’interno della casa più spiata d’Italia.

RAPPORTO D’AMICIZIA CON DANIELE BOSSARI: SARA' LUI IL VINCITORE?

Per Lorenzo Flaherty l’esperienza al Grande Fratello non ha permesso soltanto di acquisire maggiore popolarità rispetto a quanta già ne avesse ma anche di intrecciare un solido rapporto di amicizia con alcuni dei coinquilini ed in particolar modo con il conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari. Un’amicizia che è confermata anche dal supporto che Flaherty ha voluto dare a Bossari una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello con un post nel quale rimarca come faccia il tifo per lui in ottica vittoria del reality. Questo il testo del messaggio di Flaherty diretto a Bossari: “Ciao Dani…E’ inutile dirti che qui fanno tutti il tifo per te…Quello che vogliamo è che arrivi primo a questa edizione del GF Vip…Metticela tutta…Noi vogliamo vederti vincitore…Un grosso in bocca al lupo…”.

© Riproduzione Riservata.