LUCA ONESTINI / Sorpreso in bagno dalla finalista Aida Yespica (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica ha sorpreso Luca Onestini, mentre era impegnato nei suoi bisogni giornalieri. Divertenti le reazioni da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Sono solo sei i finalisti del Grande Fratello Vip 2 rimasti nella casa in attesa della proclamazione del vincitore che avverrà il prossimo lunedì 4 dicembre (non il 5, come sembrava in un primo momento). Ma chi pensa che la noia stia regnando nel luogo più spiato d'Italia, si sta sbagliando di grosso: lo sa bene Aida Yespica che ieri si è resa protagonista di un divertente e inaspettato siparietto che ha scatenato l'ilarità di tutto il gruppo, oltre che del sempre più sconvolto pubblico da casa. La modella di origini venezuelane è infatti entrata in bagno, senza prima accertarsi se fosse occupato. Ed è qui che ha trovato Luca Onestini comodamente seduto sul 'trono' alle prese con i suoi bisogni quotidiani. Una scenetta che non è nuova alla bella Aida che già in passato si è resa protagonista di un 'errore simile'. A farne le spese in tali circostanze erano stati Ignazio Moser, nelle prime settimane di soggiorno nella casa di Cinecittà, e più di recente Raffaello Tonon.

Aida Yespica sorprende Luca Onestini in bagno

Aida Yespica ha sopreso Luca Onestini nel momento meno opportuno e, a quanto pare, si è fermata a guardarlo più del dovuto. A dichiararlo è lo stesso ex tronista e finalista del Grande Fratello Vip 2, secondo il quale la venezuelana sarebbe rimasta ad ammirarlo per 15 secondi. Impagabili anche le reazioni degli altri gieffini, a partire dall'insostituibile Ivana Mrazova che invidia l'amica: "No, ma Aida ha visto tutti gli u**elli della casa". E dopo avere ascoltato i dettagli di quanto accaduto direttamente dalle parole di Luca Onestini, Giulia De Lellis non poteva aggiungere uno dei suoi soliti impagabili e delicatissimi commenti: "Ma in quel momento ti stava scendendo...?" A pochi giorni dalla finalissima, i sei gieffini rimasti si divertono con poco, causando le lacrime del divertito pubblico da casa: cosa faremo quando si spegneranno i riflettori del programma?

© Riproduzione Riservata.