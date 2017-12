MALENA/ "Con Rocco Siffredi mai rapporti fuori dal set. E su Renzi che guarda i miei film..."

Malena: la pornostar è stata protagonista de La Confessione di Peter Gomez. Un passato nell'assemblea nazionale del Pd, Malena ha svelato i segreti del suo lavoro

Malena e Rocco Siffredi

Ospite de La Confessione di Peter Gomez, nella puntata in onda il primo dicembre, è stata Malena, la pornostar di Gioia del Colle con un passato nell'Assemblea Nazionale del Pd. Filomena Mastromarino, questo il suo nome all'anagrafe, ha raggiunto il picco di popolarità dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi, ma come ha ricordato lo stesso giornalista de Il Fatto Quotidiano, più che ai suoi trascorsi politici Malena deve tanto a Rocco Siffredi. A proposito del noto pornoattore, Malena ha raccontato come sia stato lui per primo - al tempo degli esordi nel mondo hard - a metterla totalmente a suo agio, ricordandole che in qualsiasi momento avesse voluto avrebbe potuto tirarsi indietro. Con Siffredi, in ogni caso, Malena ha ammesso di non aver mai avuto rapporti fuori dal set. Malena ha raccontato anche come la sua avventura politica ha avuto inizio:"Io sono una piccola particella del mio comune. In realtà nello studio immobiliare in cui lavoravo ero associata con un tecnico che da 20 anni fa politica. Non ho fatto altro che dare un sostegno nelle sue campagne elettorali. Io attivamente non mi sono mai esposta, ho fatto solo da supporto. Ho avuto c**o perché nessuno pensava che scattasse il mio seggio: mi è crollato il mondo addosso! Io che sono sempre stata in ambito comunale, adesso mi trovo con una carica più grande di me".

MALENA E RENZI

Nel prosieguo dell'intervista rilasciata a Peter Gomez per La Confessione, a Malena è stata ricordata una frase in cui diceva che avrebbe voluto che Renzi guardasse i suoi film. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha spiegato così quella sua uscita:"In realtà era una battuta. In ogni video che facciamo con Rocco ci piace provocare, avevamo provocato anche Cassano. Era solo un modo giocoso". Originaria di Gioia del Colle, un paese di meno di 30mila abitanti della Puglia, Malena ha sfidato tutte le convenzioni: cos'è successo quando è tornata a casa? "Sono tornata e la mia migliore amica mi ha detto: 'Qui sembra che sia scoppiata la bomba atomica: ovunque vai non si parla d'altro'. Essendo anche una ragazza con un'immagine molto pulita, nessuno si aspettava da me una scelta del genere. Mamma e papà? Non l'hanno presa bene. Mio padre per un po' non mi ha più parlato. Mi ha chiamata e mi ha detto non farti sentire più: con l'Isola mi è arrivato un video di mio padre, una mia zia ci ha lavorato e ho riconquistato l'affetto di mio padre". Infine una battuta sulla vita privata: "Non sono fidanzata, mi piacerebbe ma è molto difficile".

