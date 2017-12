MINA-CELENTANO/ Tornano con l'inedito Eva (Fratelli d'Italia, 2 dicembre)

Mina e Celentano saranno protagonisti del programma di Rai Uno Fratelli d'italia, già andato in onda lo scorso anno con una versione riveduta e corretta.

02 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Mina Celentano

Sabato 2 dicembre Rai Uno trasmetterà una versione riveduta e corretta di Fratelli d’Italia, lo show con la regia di Vincenzo Mollica che ripercorre le tappe principali del sodalizio artistico tra la cantante Mina e Adriano Celentano. Lo spettacolo è stato già trasmesso un paio d’anni fa ma ora vi sarà l’aggiunta del video clip di Eva, l’ultimo inedito della coppia di musicisti uscito a sorpresa qualche giorno fa. Eva è l’ultimo lavoro dell’album cinque volte platino Le migliori e per l’occasione è inserito in un nuovo cofanetto dal nome Tutte le migliori. Ad annunciare il nuovo lavoro sono stati proprio il “molleggiato” e la Tigre di Cremona e il brano è scritto da Andrea Girolamo Gallo con la musica di Luigi De Rienzo. Sicuramente, la nuova opera è stata una sorpresa per i fans di Mina e di Adriano Celentano, ancora una volta contenti del sodalizio che unisce i due e della loro grandissima amicizia. La collaborazione di Celentano e dell’autrice di Amor mio ha dato origine ad alcuni dei brani più amati della tradizione italiana come Brivido Felino e Acqua e sale e RaiUno ha deciso di riproporre Fratelli d’Italia, in una versione condensata, proprio per celebrare il lavoro dei due artisti della musica italiana.

EVA, RACCONTO DI UN AMORE PRIMORDIALE

Mina e Celentano sono tornati insieme un anno dopo l’ultimo lavoro e col brano Eva si preparano a scalare tutte le classifiche e a far impazzire i fans che li seguono da anni e li amano. Eva è in rotazione radiofonica da metà novembre e anticipa Tutte le migliori in uscita proprio il 2 dicembre, giorno scelto da Raiuno per la messa in onda di Fratelli d’Italia. Il brano racconta la storia di un amore primordiale. Analizzando il testo, infatti, si percepisce come i due amanti protagonisti del brano siano un po’ come Eva ed Adamo, costretti a separarsi ma che sono pronti a far riaccendere in qualsiasi momento il loro amore e la loro passione, qualcosa di incontrollabile per lo stesso Adamo. I due amanti non riescono a separarsi mai del tutto e sembra che il loro amore possa attraversare le barriere spazio temporali, tra passato e presente. Vorrebbero stare lontani ma non riescono a tenere a freno le loro emozioni. Insomma, Mina e Celentano hanno dato vita a un nuovo brano dal forte impatto, giocando col testo e con la voce e c’è da scommettere che entrerà nella top ten delle canzoni più apprezzate del duo più famoso della canzone.

MINA E CELENTANO, UN SODALIZIO STORICO

La collaborazione tra Mina e Adriano Celentano dura da moltissimi anni e i due, prima che musicisti, sono stati ottimi amici iniziando a muovere insieme i primi passi nel panorama della musica italiana. Nel 1998 i due incidono un album che cambia radicalmente le sorti discografiche del molleggiato, il quale in quel periodo vede un calo dei suoi introiti e delle vendite dei suoi dischi. Il disco Mina-Celentano è un successo inaspettato, vendendo un milione e seicento mila copie e consacra brani come Acqua e sale e Che t’aggia dì, in dialetto pugliese di cui è stato realizzato anche un video clip in cui i due cantanti appaiono con le sembianze di paperi (ritratti anche nella copertina del disco). Il disco segna anche il sodalizio con Andrea Scrosati. A distanza di anni da quel lavoro, Mina e Celentano stanno vivendo un periodo d’oro. Ad esempio, la cantante ha firmato il brano di apertura della fiction in partenza l’8 dicembre su Canale 5 Sacrificio d’amore e di cui nei giorni scorsi è stata rilasciata una versione ridotta. Adriano Celentano, invece, secondo alcune indiscrezioni starebbe preparando il suo ritorno in televisione con uno show tutto suo.

