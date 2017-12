Matteo dei Black Soul Trio / Il caposquadra del Fuoco ad Amici 17: le sfide di oggi lo premieranno?

Matteo dei Black Soul Trio, Amici 17: il caposquadra del Fuoco vincerà la sfida di questo pomeriggio? Il gruppo salentino pronto per stupire ancora.

02 dicembre 2017 Valentina Gambino

Matteo dei Black Soul Trio

Matteo è il leader indiscusso dei Black Soul Trio e anche capitano della squadra del Fuoco. Usciranno vittoriosi da questo nuovo confronto del sabato pomeriggio? Amici 17, andrà in onda rigorosamente in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Maria De Filippi condurrà il programma così come l'attesa sfida a squadre che vedrà ancora una volta faccia a faccia gli allievi del Ferro contro quelli del Fuoco. Chi avrà la meglio si deciderà nel corso della gara, con i pareri positivi - o meno - del parterre di professori pronti a giudicare le varie esibizioni. Matteo ha già dimostrato di avere molto polso e parlantina e di avere una viva passione per il Salento, la terra che l'ha visto crescere e strutturare la sua passione per la musica coltivando le proprie radici. Ecco perché, tra le altre cose, la sua band prende spunto dai salentini Sud Sound System, con sonorità che si avvicinano molto alla loro musica. Oltre a Matteo Santo Cazzato alla voce, i Black Soul Trio sono formati anche da Aldo Torsello alla chitarra e Davide Donadei alle tastiere.

Amici 17, come sono nati i Black Soul Trio

Matteo, leader indiscusso dei Black Soul Trio vive a Presicce ed ha una sorella più grande. Ha scoperto la musica quando aveva appena 8 anni e successivamente i suoi genitori l'hanno iscritto ad un concorso musicale. Per ben cinque anni si è dilettato studiando canto lirico ma poi ha capito che la sua vera strada erano le sonorità che viravano dal soul fino ad arrivare al blues. Dopo aver conosciuto gli altri due amici della band, hanno ufficialmente dato vita al progetto Black Soul Trio. Ad Amici Casting si sono presentati avendo già le idee molto chiare in merito a ciò che volevano ricevere da questa esperienza con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. "Il gruppo è nato un po' per caso, c'era da fare una serata, i due musicisti suonavano insieme, il cantante era in un altro gruppo, ci siamo ritrovati senza pezzi pronti in una serata, che è andata bene, poi man mano abbiamo iniziato a testare quali canzoni fare e quali meno per far divertire e divertirci. Continuiamo a improvvisare. La nostra musica è un po' un percorso, passiamo da pezzi impegnati e classici a brani di puro divertimento o salentini", avevano affermato. Di seguito hanno confessato che ad Amici hanno voglia di imparare ciò che ancora non sanno: "uno stare con persone che 'mangiano' la musica tutti i giorni e che ci possono consigliare e far crescere".

© Riproduzione Riservata.