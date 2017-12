Mose Vs Astol, Amici 17/ La sfida esterna segnerà l'eliminazione di Simone?

Mose è finito in sfida nella scorsa diretta di Amici 17 e oggi affronterà Astol, il cantante scelto dalla squadra rivale. Simone è destinato ad uscire di scena a favore del rapper?

02 dicembre 2017 Hedda Hopper

Mose, Amici 2017-2018

E' stata una settimana davvero complicata per Mose ad Amici 17. Il cantante è entrato nella scuola con il favore del pubblico e dei giudici che lo hanno scelto ma subito dopo per lui è iniziato un vero e proprio calvario. Una crisi personale lo ha spinto a piangere sin dal primo giorno e le cose sono peggiorate con la sfida di sabato scorso. Mose, in quanto capitano della squadra, ha portato a casa la sconfitta e, dopo una serie di salvataggi per via di giustificazioni e di classifica di gradimento, si è presentato davanti alla commissione proprio per avere in "dono" la felpa rossa. Mose è finito in sfida e questa settimana ha affrontato questa cosa non molto splendidamente. In un primo momento i compagni hanno deciso di confrontarlo come capo della squadra ma questo non lo ha ripagato della figura fatta sabato quando ha schierato Elliot nella sfida contro Biondo, il suo "rivale".

LA SFIDA CON BIONDO

I ragazzi lo hanno affrontato su questo punto e alcuni di loro, soprattutto Luca e Yaser, non hanno mandato giù quella che per loro è falsità. Mose è stato accusato di comportarsi nella scuola diversamente da come fa in albergo e, come se questo non bastasse, è stato accusato di codardia visto che non ha affrontato Biondo nella diretta di sabato. Lui ha continuato a spiegare il suo punto di vista ovvero ha pensato al bene della squadra più che alla sua soddisfazione personale, ma nessuno ci crede. La crisi per lui è passata e sembra proprio che questa volta il rapper abbia imparato la lezione, se rimarrà nella scuola affronterà Biondo come è giusto che sia o tutto questo gli costerà la permanenza nel talent show di Canale 5? Lo scopriremo oggi pomeriggio.

LA PAURA DI ASTOL

Mose oggi pomeriggio dovrà affrontare non solo la sfida a squadre cercando i portare i suoi alla vittoria, ma dovrà fare lo stesso con la sfida esterna che lo vedrà cantare contro Astol. E' proprio il rapper lo sfidante che i cantanti della squadra di Matteo hanno scelto per Mose che non ha potuto far altro che assistere inerme alla votazione e alla nomina del suo sfidate. Astol è un giovane rapper ritenuto una vera e propria rivelazione della musica hip hop italiana. Sono davvero tanti i suoi successi dal 2014 ad oggi e milioni le visualizzazioni che il rapper ha messo insieme sul suo canale YouTube. Amici 17 per lui potrebbe essere un trampolino di lancio o, in caso favorevole, l'occasione di una vita. I ragazzi lo hanno ritenuto più forte di quelli che sono stati scelti per sfidare Mose, quest'ultimo dovrà lasciare la scuola a favore del rapper di origine casertane?

