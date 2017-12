Nadia Toffa è morta?/ Ultime notizie, problema al cervello per l'inviata delle Iene: è molto grave ma viva

02 dicembre 2017 - agg. 02 dicembre 2017, 17.35 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, grave malore per l'inviata delle Iene

Sono ore di paura per Nadia Toffa: un grave malore ha colpito la conduttrice e inviata delle Iene, che ora versa in gravi condizioni a Trieste. La conferma è arrivata dalla nota della Direzione di AsuiTs, l'Azienda sanitaria ospedaliera di Trieste: “La prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione”. La giornalista è ricoverata all'ospedale Cattinara, ma nelle prossime ore lascerà la Terapia intensiva per spostarsi in Lombardia. “È in programma il trasferimento nel corso della serata/notte al San Raffaele di Milano con elisoccorso”. I fan del programma e della sua invita hanno cominciato a prendere d'assalto i canali social delle Iene e dei suoi inviati alla ricerca di ultime notizie sulle condizioni di salute di Nadia Toffa. Il primo a intervenire è Dino Giarrusso: “Amici che mi state scrivendo e chiamando: anche io sono in apprensione per la salute della mia carissima Nadia Toffa. Non ho notizie se non quelle che hanno tutti: vi prego quindi di aspettare come stiamo facendo noi, e di avere fiducia nei medici che l'hanno in cura. Forza Nadia!”. (agg. di Silvana Palazzo)

NADIA TOFFA STA MALE: LE ULTIME NOTIZIE SULLA “IENA”

Un grave malore ha colpito Nadia Toffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre 2017: la conduttrice e inviata de Le Iene Show ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe ricoverata con prognosi riservata in gravi condizioni. Non sono note le ragioni per le quali la 39enne si trovava a Trieste, anche se in passato questa città è stata teatro di diversi servizi televisivi, soprattutto in merito alla Ferriera di Servola. Al momento, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, si sa che si è sentita male intorno alle 13.45 di oggi mentre alloggiava in una camera d'albergo nel centro di Trieste, in via Oriani. La giornalista è stata subito soccorsa: immediata la chiamata al numero unico 112. Un'auto medicalizzato e un'ambulanza sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti. Nadia Toffa è stata poi trasportata in estrema urgenza in ospedale. Pare che abbia anche perso conoscenza.

