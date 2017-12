NCIS New Orleans 3/ Anticipazioni del 2 dicembre 2017: l'ultima mossa di Pride (finale di stagione)

NCIS - New Orleans 3, anticipazioni del 2 dicembre 2017. Pride decide di seguire Hamilton per catturarlo, mentre la squadra chiede l'aiuto di Isler.

NCIS - New Orleans 3, in prima tv su Rai 2

NCIS NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 2 dicembre 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 24°, dal titolo "Giustizia divina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Pride (Scott Bakula) ed il resto della squadra continua a sorvegliare Stone (Maury Sterling) nella speranza di risalire allr prove contro Hamilton. Il leader dell'NCIS lo insegue lungo le strade della città, ma viene preso di mira dal sospettato che inizia a sparargli addosso nonostante sul posto siano presenti molte persone. Per rallentarlo, decide alla fine di colpira alla schiena un turista, sicuro che Pride si fermerà a soccorrerlo invece che inseguirlo ancora. Più tardi, Stone raggiunge Hamilton (Steven Weber) e lo informa di aver ripulito il magazzino per evitare che l'NCIS trovasse delle prove, sottolineando anche che Pride inizia ad essere un pericolo agli occhi dei soci. Intanto, LaSalle (Lucas Black) cerca di convincere il giudice a rilasciare Sonja (Shalita Grant) per evitare che qualche detenuto riesca a farle del male. Sebastian (Rob Kerkovich) trova poi alcune tracce utili alle loro indagini, mentre Hamilton getta fango sull'NCIS durante un incontro con la stampa e rivela di aver già parlato con il Direttore del Dipartimento. Grazie al Vice Direttore Damn Sanchez (Carlos Gómez), Pride scopre che Hamilton ha richiesto il trasferimento di tutta la squadra in tutta la città e viene invitato a farsi da parte, onde evitare di perdere il distintivo. Sonja invece viene fatta uscire grazie alle pressioni di LaSalle, mentre Loretta (CCH Pounder) deve mantenere King calmo per evitare che comprometta il lavoro di tutto il team. La squadra decide poi di procedere con la missione, ma di tenere tutto nascosto ai piani alti. Più tardi, Pride ottiene un incontro con Hamilton nel suo bar e lo aggredisce con il solo scopo di piazzargli una cimice addosso. Quella sera, Hamilton incontra un gruppo di politici ed insinua di volersi proporre come Governatore, ma viene messo di fronte agli abitanti di Clearwater. A quel punto il Sindaco svela di avere già in mente come sgomberare la zona per costruire un complesso vincente per l'intera città. Vista l'opposizione di una deputata importante, Pride conclude che Stone cercherà di ucciderla per evitare che ostacoli il piano di Hamilton. Pride cerca quindi di avvisarla, ma la deputata crede che stia cercando di spaventarla per conto di Hamilton. Capisce così che Stone cercherà di avvelenare la donna durante il pranzo, con la complicità di un cameriere, ma King piomba sul posto e distrugge il locale. Dato che non ci sono prove delle sue intenzioni, l'intera squadra viene sospesa dall'incarico in città. Il leader dell'NCIS decide quindi di sospendere tutto e impone al resto degli agenti di tenersi lontani da Hamilton. Quest'ultimo invece accetta che Stone metta un freno al rivale per poter proseguire con il proprio progetto edile a Clearwater, ma King ne approfitta per simulare la propria morte e rapire il sicario.

ANTICIPAZIONI DEL 2 DICEMBRE 2017, EPISODIO 24 "GIUSTIZIA DIVINA"

Siamo arrivati al tanto atteso finale di stagione e con il cliffhanger dell'episodio precedente, possiamo solo immaginare quali siano le prossime mosse di Hamilton. Mentre quest'ultimo si sente ormai al sicuro e con il progetto Clearwater ad un passo dalla sua realizzazione, il leader dell'NCIS non ha ancora perso le speranze di poterlo incastrare. Il protagonista in questo momento dovrà per forza agire da solo, convinto di non potersi fidare di nessuno in tutta la città. Anche per questo ha deciso di simulare la propria morte, convinto che sia l'unico modo per spingere il Sindaco ad abbassare la guardia. La squadra ovviamente lavorerà al fianco di King e deciderà di chiamare direttamente Isler perché l'FBI li aiuti a fermare il piano di Hamilton. Sembra infatti che quest'ultimo non abbia intenzioni positive per assicurarsi che i residenti di Clearwater lascino il quartiere.

