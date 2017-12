NCIS New Orleans 4 / Anticipazioni: ci sarà la quarta stagione in Italia?

NCIS, News Orleans 4, ci sarà la nuova stagione anche in Italia? Rai2 ieri ha mandato in onda l'episodio conclusivo della terza stagione, ecco le ultime anticipazioni.

02 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ci sarà la quarta stagione di NCIS: New Orleans

Ci sarà la quarta stagione di NCIS: New Orleans? Di regola, la stagione è attualmente in onda ma soltanto negli Stati Uniti d'America e trasmessa da CBS a partire dallo scorso 26 settembre del 2017. L'ultimo episodio andato in onda data il 21 novembre quando è stato trasmesso il penultimo (nono) appuntamento dal titolo "Hard Knock Life". Il prossimo 12 dicembre la serie si concluderà con la messa in onda della decima puntata dal titolo "Mirror, Mirror". Probabilmente, se la nuova stagione venisse riconfermata anche qui in Italia, gli estimatori dovranno di certo attendere almeno un anno. Pride è arrivato alla resa dei conti con il sindaco Hamilton e la sua squadra continua a cercare delle prove per poterlo incastrare in maniera assoluta. La terza stagione è mandata in onda dalla seconda rete di Casa Rai, da sempre molto attenta alle serialità di questo tipo con progetti ambiziosi e talvolta di nicchia ecco perché, ad oggi ci è impossibile fare delle previsioni assolute. In Italia arriverà la quarta stagione oppure no? Ricordiamo che la programmazione di questa ultima stagione è stata già abbastanza "ballerina". Ieri sera nella seconda serata, è stata però trasmessa con l'ultimo episodio della terza dal titolo “Poetic Justice”.

Ci sarà la quarta stagione di NCIS New Orleans?

Arriverà in Italia la quarta stagione? Impossibile dirlo al momento. Nessuna anticipazione ufficiale ci giunge al momento. Ieri sera, sulla seconda rete di Casa Rai è andata in onda l'ultima puntata della terza serie, con un episodio naturalmente aperto anche per via del suo ufficiale proseguimento negli Stati Uniti d'America. Gli agenti della squadra infatti, hanno chiesto aiuto all’assistente direttivo dell’FBI, Isler, per aiutarli a fermare lo schema del sindaco Hamilton. Gli affezionati telespettatori di Rai2, hanno avuto molti problemi con la programmazione costante della terza stagione e quindi, visti gli ultimi presupposti, ci appare difficile che la rete prenda in considerazione - almeno attualmente - di acquistare gli episodi ancora inediti della quarta stagione. Ed infatti, problemi di questo tipo erano già precedentemente accaduti con serie TV come Criminal Minds (al momento sospeso) ed Elementary attualmente in pausa… staremo a vedere cosa accadrà!

