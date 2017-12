Paola De Filippis eliminata/ Amici 17, la ballerina lascia la scuola: al suo posto entra Astol?

Paola De Filippis è l'eliminata della diretta di Amici 17 di oggi, 2 dicembre 2017. La ballerina lascia la scuola: al suo posto entra il rapper Astol?

02 dicembre 2017 Anna Montesano

Paola De Filippis, Amici 17

Una diretta non molto facile per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi e in particolare per la squadra del Fuoco. Arriva infatti la prima eliminazione di questa edizione che vede lasciare per sempre la scuola di Canale 5 la ballerina classica Paola De Filippis. È la squadra del Fuoco a perdere infatti la prima sfida di questa diretta e sono i rivali della squadra del Ferro a scegliere tra i ballerini chi portare davanti alla commissione di danza per l'eventuale eliminazione. I ragazzi scelgono Valentina ma Veronica Peparini interviene abbastanza infastidita, parlando di giochetti: "Non capisco questa scelta" dichiara la maestra che salva direttamente Valentina e fa invece scendere Paola De Filippis.

ASTOL SOSTITUISCE PAOLA DE FILIPPIS?

Si parla di blocco per lei: gli insegnati di danza trovano che npon sia riuscita finora a dare il meglio e a mostrare le sue qualità, per questo c'è chi crede ci siano ragazzi che al momento meritino di più quel banco. Veronica quindi la elimina, così come Garrison. La Celentano vuole invece dare alla ragazza un'altra occasione perchè trova in lei soltanto un blocco psicologico e non fisico che si può sciogliere. Non è dello stesso parere però Bill Gudson, che concorda con Garrison e la Peparini dando il voto decisivo. Paola deve lasciare immediatamente la scuola senza purtroppo potervi fare ritorno. Il suo posto potrebbe ora essere preso da Astol, il rapper che ha sfidato Mose - perdendo - ma che piace a Rudy Zerbi che vuole trattenerlo per esaminarlo ulteriormente.

© Riproduzione Riservata.