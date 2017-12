Paolo Fox / Oroscopo di oggi 2 dicembre 2017 : Capricorno, Sagittario e Ariete i segni migliori

Oroscopo di Paolo Fox per di oggi 2 dicembre 2017. Le previsioni: Capricorno, Sagittario e Ariete tra i migliori. L'analisi dei segni di terra, fuoco, acqua e aria

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Oroscopo di Paolo Fox (Foto: LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 2 DICEMBRE

Quali sono i migliori segni di oggi secondo l'oroscopo di Paolo Fox? L'astrologo ai Fatti Vostri ha inserito in questa categoria il Capricorno, che sono entrati in una fase nella quale non possono restare fermi. A cinque stelle la sfera sentimentale e l'ambito lavorativo, due ambiti importanti per avere la serenità giusta per affrontare qualsiasi cosa. Questo è un segno che deve però imparare a guardarsi dentro per tirar fuori la determinazione necessaria per cogliere davvero le occasioni importanti. Brillano anche coloro che sono nati sotto il segno del Sagittario, la cui sfera più positiva è quella lavorativa. Questa è una fase importante dell'anno, nella quale si raccolgono le somme e si traggono bilanci, per cui avere cinque stelle nel lavoro è molto importante. Ne ha quattro invece in tutti i parametri l'Ariete, che dovrà saper sfruttare i vantaggi generati nel lavoro dal contatto con le persone, anche perché questi sono giorni importanti. Non sapere cosa accadrà in futuro può generare qualche insicurezza, anche per questo bisogna restare con i piedi ben saldi per terra, sul presente.

I SEGNI DI TERRA

Il weekend si apre nel migliore dei modi per chi è nato sotto il segno del Capricorno. Lo ha assicurato Paolo Fox nelle previsioni dell'oroscopo ai Fatti Vostri per oggi. Un sabato a quattro stelle per la fortuna, ma addirittura a cinque stelle sul fronte sentimentale e dal punto di vista lavorativo. È arrivato il momento di passare all'azione, un consiglio che vale anche per i Vergine, visto che possono vivere un sabato con quattro stelle in tutti i parametri. Dotati di grande capacità razionale, sono in grado di riscrivere le nuove pagine della loro vita. Meno fortunati sono invece secondo l'astrologo coloro che sono del segno del Toro, ma va meglio almeno in amore e sul lavoro. Potrebbero crearsi situazioni interessanti per quanto concerne la sfera sentimentale, mentre sembra essere arrivato il momento di una svolta importante dal punto di vista professionale. L'ultimo mese dell'anno offre diverse prospettive per i Toro, tutte interessanti. Quel che conta è non restare in attesa che le cose cambino, perché l'unico modo per farlo è intervenire in prima persona.

I SEGNI DI FUOCO

Migliorano i parametri per l'Ariete, aiutato dal transito di Venere secondo l'oroscopo di Paolo Fox. Le previsioni di oggi per questo segno prospettano una storia d'amore, che non va intesa però letteralmente, perché amore è anche quello che si prova per le persone care. Questi sono giorni importanti per l'Ariete, lo sarà in particolare la prima metà di questo mese. Resta a tre stelle, invece, la sfera sentimentale per chi è nato sotto il segno del Leone, che peraltro sta attraversando un momento delicato, secondo quanto riferito dall'astrologo ai Fatti Vostri. Qualcosa però potrebbe cambiare in questi giorni per i Leone, che se la passano meglio invece dal punto di vista lavorativo. Così anche i Sagittario, che di stelle in questo ambito ne vantano addirittura cinque. Un pochino peggio va in amore e fortuna, ma possiamo descrivere comunque positivamente la loro situazione, perché i primi giorni di dicembre stando a quanto anticipato da Paolo Fox saranno molto positivi e verranno affrontati con una bella dose di grinta.

I SEGNI DI ACQUA

Prosegue il periodo fortunato per i nati sotto il segno del Cancro, a cui però Paolo Fox fornisce comunque con l'oroscopo ai Fatti Vostri dei consigli preziosi. C'è una situazione lavorativa che va risolta: l'astrologo suggerisce di darsi da fare prima di Natale. Serve invece maggiore decisione nella sfera sentimentale. Un consiglio che forse non è necessario estendere agli altri segni d'acqua, visto che il sabato è a quattro stelle per Scorpione e Pesci. Questi segni devono invece intervenire su altri aspetti. Lo Scorpione ad esempio, deve concentrarsi sul lavoro, perché ha registrato un calo delle prestazioni, ma un nuovo progetto potrebbe presto prendere piede. Qualche difficoltà sul fronte professionale anche per i Pesci, che però stanno facendo il loro ingresso in una fase che può dare loro ottimi risultati in generale. Entriamo nell'ultimo mese dell'anno dunque con la possibilità di chiuderlo al meglio, gettando le basi per il nuovo anno nella speranza che sia ricco di soddisfazioni, da ogni punto di vista.

I SEGNI DI ARIA

Solo i Bilancia tra i segni d'aria possono sorridere oggi, sabato 2 dicembre. Questo è un segno un po' insicuro, che per Paolo Fox sta affrontando degli scossoni nell'animo, ma i parametri sono positivi. L'astrologo li ha approfonditi ai Fatti Vostri, spiegando che hanno solo bisogno di una grande vittoria per riprendersi. Il cielo da questo punto di vista è positivo, ma bisogna ritrovare quella costanza che finora manca. Fortuna a quattro stelle per Gemelli e Acquario, va un po' meglio a quest'ultimo segno nella sfera professionale. Seppur soddisfatti del proprio lavoro, sono pervasi da un senso di ribellione, motivo per il quale l'astrologo consiglia moderazione. Il senso di agitazione contraddistingue anche i Gemelli, anche se nel loro caso ha radici differenti. Devono infatti fare i conti con una persona fastidiosa, quindi Paolo Fox consiglia di trattenersi dal rispondere. Non va benissimo nel lavoro per i Gemelli, in calo le stelle dell'astrologo per quanto riguarda invece la sfera sentimentale.

© Riproduzione Riservata.