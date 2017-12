RICCARDO FOGLI/ Al fianco di Facchinetti per l’album Insieme: "Realizzato un sogno!" (Verissimo)

Il cantautore italiano Riccardo Fogli è ospite in questo pomeriggio televisivo su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Riccardo Fogli a Verissimo

“HO REALIZZATO UN SOGNO”

Nella nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin ci sarà la presenza in studio del celebre cantautore Riccardo Fogli in passato vincitore di un Festival di Sanremo con Storie di tutti i giorni e componente della storica band dei Pooh che proprio lo scorso 31 dicembre si è sciolta. Tuttavia l’esperienza musicale di Riccardo Fogli non si è esaurita, anzi. In queste settimane sta girando l’Italia al fianco di Roby Facchinetti per il lancio del nuovo album Insieme. Durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione, Fogli ha parlato di questo nuovo progetto ai microfoni del portale Rockol: “Roby ha rovistato nei cassetti e ha tirato fuori otto brani nuovi. Abbiamo lavorato modulando ogni traccia sulle nostre voci... C’è molta emozione in quello che abbiamo fatto. Oltre ai brani di Negrini e Roby, ho scritto una canzone perché a un certo punto sentivo il bisogno realizzare il sogno di scrivere su una musica di Facchinetti. E ho scritto quel pezzo in una notte..”.

RICCARDO FOGLI E IL PRIMO INCONTRO CON I POOH

Nel corso della propria intervista, Riccardo Fogli ha voluto ricordare anche e soprattutto il primo incontro che ha avuto con i componenti dei Pooh e quindi con Roby Facchinetti nel lontano 1966 durante il Festival di Ariccia. Queste le parole da parte del ‘quinto Pooh’: “Nel 1966 ero il cantante e bassista di un gruppo di metalmeccanici di Piombino e attraverso un percorso preciso, tra cui la partecipazione al Festival di Ariccia, trovammo un ingaggio al Piper di Milano per due settimane. Lì incontrati i Pooh. Fummo confermati per la terza e quarta settimana e in quel momento arrivarono nel locale Roby e i suoi compagni. Credo abbiano avuto una folgorazione per cui avranno pensato che io fossi perfetto per loro. Roby mi ha guardato negli occhi: ho avuto paura e ho accettato di suonare con loro!”.

