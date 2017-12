ROBY FACCHINETTI/ Insieme a Riccardo Fogli: "Vi raccontiamo le nostre vite" (Verissimo)

Il cantante italiano e storico membro dei Pooh, Roby Facchinetti, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Verissimo

COME È NATO IL PROGETTO “INSIEME”

Si rinnova come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 l’appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Una puntata nella quale saranno presenti tanti ospiti tra cui il celebre cantautore e storico membro dei Pooh, Roby Facchinetti. Un punto di riferimento per i tantissimi fan dei Pooh per i quali questo 2017 è stato il primo del dopo scioglimento della band. Tuttavia Facchinetti assieme a Riccardo Fogli, a sua volta ospite della Toffanin, ha dato vita ad un nuovo ed entusiasmante progetto discografico. Nello specifico si tratta dell’album Insieme: un disco composto da 11 brani dei quali ben otto inediti. Alla conferenza stampa di presentazione, Facchinetti ha ricevuto naturalmente tantissime domande circa il motivo che lo ha spinto a condividere con Riccardo Fogli questa nuova esperienza discografica: “Una mattina mi chiamò Ferdinando Salzano dicendomi che se avessi voluto lavorare a un progetto musicale con Riccardo, lui sarebbe stato al nostro fianco. Risposi subito di sì. Da lì abbiamo cominciato a pensare seriamente di portare avanti questo desiderio”.

ROBY FACCHINETTI: “IO E RICCARDO SUL PALCO PORTIAMO LE NOSTRE STORIE”

Nel corso di una intervista rilasciata al portale Rockol, Roby Facchinetti ha ovviamente parlato del nuovo album sottolineando come, in ragione della grande passione che nutre verso la musica, è pronto a regalare ai propri fan nuove canzoni già pronte in parte e messe da parte nel cassetto: “Abbiamo finito la storia di Pooh il 30 dicembre 2016 e ora ognuno è libero di fare quello che vuole. Certo siamo tutti molto legati alla musica e a questo mestiere, che forse più passa il tempo più viene voglia di fare. Ho ancora nel cassetto brani scritti con Valerio (Negrini ndr), anche senza musica; alcuni pezzi sono finiti, altri purtroppo no. Insieme lavoravamo tantissimo, spesso era lui a chiedermi le musiche; quando non eravamo in tournée. Si vedrà che cosa ne sarà, di sicuro sarà un lavoro che farò nei prossimi mesi e anni.. Sul palco io e Riccardo portiamo le nostre storie abbiamo tanto da raccontare non solo musicalmente ma anche umanamente. È presto per dire come saremo strutturati durante i live ma sicuramente ci sarà una formazione importante che io alla mia maniera e Riccardo alla sua comporremo insieme con una cifra unica. Ci sarà da divertirsi”.

