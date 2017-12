ROCIO MUNOZ MORALES/ La fidanzata di Raoul Bova: "Molestie? Sono sempre molto avveduta" (Verissimo)

L’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Rocio Munoz Morales, fidanzata di Raoul Bova a Verissimo

A TEATRO AL FIANCO DI BIAGIO IZZO

Tra poche ore nell’esclusivo salotto televisivo di Verissimo farà il proprio ingresso la modella ed attrice spagnola Rocio Munoz Morales. L’attuale fidanzata di Raoul Bova si sottoporrà ad una lunga intervista da parte della padrona di casa Silvia Toffanin nella quale verranno toccati tantissimi temi a partire dalla vita sentimentale fino ad arrivare ai prossimi impegni professionali. A tal proposito, in questi giorni la Morales è al fianco di Biagio Izzo a teatro con lo spettacolo Di’ che ti manda Picone, seguito del fortunato film del 1984 firmato da Nanni Loy. Quello del teatro sembra essere una dimensione particolarmente apprezzata dalla Morales che ai microfoni de Il Corriere della Sera ha dichiarato: “A teatro sento il pubblico respirare con me, creare con me. Mi piace sempre ritornare. Stavolta interpreto una donna in attesa di un figlio, esperienza che ho vissuto non molto tempo fa. Anche quando nessuno sapeva, in molti dicevano di scorgere in me la dolcezza e la luce”.

ROCIO MUNOS MORALES INTERVIENE SULLE “MOLESTIE? SEMPRE MOLTO AVVEDUTA”

Nel corso della stessa intervista, Rocio Munoz Morales ha parlato anche delle tante molestie sessuali che in queste settimane sono emerse non solo nel mondo dello spettacolo americano ma anche italiano. A tal proposito la compagna di Raoul Bova ha rimarcato: “Sono nata in una famiglia di donne, quindi sempre molto avveduta. Spesso immaturità, fragilità, e mancanza di valori fermi possono far cadere nella trappola. Io sono stata sempre molto riflessiva, ancora di più davanti a comportamenti che mi sembrassero minimamente strani. Purtroppo ancora oggi veniamo percepite come parte debole. Ma dal rispetto non si può prescindere. L'Italia? Siamo popoli simili, ora in crisi. Prendiamo ogni cosa con un sorriso, seguiamo il cuore più che il cervello, anche alle elezioni. Occorrerebbe maggior severità”.

