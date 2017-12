SCOOBY-DOO/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson e Sarah Michelle Gellar (oggi, 2 dicembre 2017)

Scooby-Doo, il film d'avventura in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 dicembre 2017. Nel cast: Matthew Lillard e Sarah Michelle Gellar, alla regia Raja Gosnell. La trama del film nel dettaglio.

02 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MATTHEW LILLARD

Il film Scooby-Doo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 19.25. Una pellicola d'avventura e animazione per ragazzi che è stata realizzata nel 2002, diretta da Raja Gosnell (I puffi, Beverly Hills chihuahua, Mamma ho preso il morbillo) e interpretata da Matthew Lillard (Scream, Fuori di cresta, Hackers), Sarah Michelle Gellar (Cruel intentions - Prima regola non innamorarsi, So cosa hai fatto, la serie tv Buffy - L'ammazzavampiri) e Linda Cardellini (The founder, le serie tv E.R. - Medici in prima linea e Freaks and geeks). Il film è tratto dalla popolarissima serie di cartoni animati creati da Hanna e Barbera nel 1969. Scooby Doo è stato creato dalla coppia di autori Hanna e Barbera alla fine degli anni '60 nell'omonima serie di cartoni animati. Oggi Scooby è ancora popolarissimo e gli sono stati dedicati, nel corso degli anni, fumetti, riviste per bambini, peluches, giocattoli e un grandissimo numero di gadget di ogni genere. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SCOOBY-DOO, LA TRAMA DEL FILM

Shaggy Rogers (Matthew Lillard), Fred Jones (Freddie Prinze Jr.), Daphne Blake (Sarah Michelle Gellar) e Velma Dinkley (Linda Cardellini) sono quattro ragazzi con la passione per il mistero. Insieme a Scooby Doo, il cane di Shaggy, hanno fondato la Misteri e Affini, ma crescendo si perdono di vista, sciogliendo la società. Anni dopo i quattro amici e Scooby si ritrovano, invitati come celebrità presso un parco giochi a tema horror. Giunti al parco, i quattro amici scoprono di essere stati riuniti da Emile Mondavaorius (Rowan Atkinson), proprietario del parco, per indagare sull'ennesimo mistero. I ragazzi che soggiornano al parco vengono infatti in qualche modo cambiati, e quando escono hanno un carattere e un comportamento diverso rispetto a quando sono arrivati, tanto che gli amici e i famigliari stentano a riconoscerli. I quattro amici cominciano quindi ad indagare ognuno per proprio conto.

© Riproduzione Riservata.