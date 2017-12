SELVAGGIA LUCARELLI/ Autoironia sul seno:”noi maggiorate finalmente pro-tette"

Selvaggia Lucarelli: la giornalista fa da madrina per Yamamay. Il brand di intimo ha creato una linea di reggiseni per taglie forti: ecco cosa ne pensa la nota influencer

Selvaggia Lucarelli (foto da Facebook)

Sa come essere sempre al centro dell'attenzione Selvaggia Lucarelli, la giornalista che negli anni si è affermata di fatto come opinion leader. La sua ultima impresa ha a che fare con l'intimo: il suo nome, infatti, da ieri è associato a Yamamay, il brand cui ha fatto da madrina per la collezione Super Cups. Di che si tratta? Semplice: reggiseni con coppe grandi, studiati appositamente per donne dal décolleté generoso, un po' come Selvaggia. Ed è stata la stessa giornalista de Il Fatto Quotidiano, come riporta goldenbackstage.com, a spiegare come mai abbia deciso di associare il suo nome al progetto di Yamamay:"Negli anni ho dovuto scegliere tra un intimo molto sexy, ma con coppe troppo piccole che mi comprimevano lasciandomi dei vistosi segni sulla pelle, come fossi reduce da una notte di bondage estremo, o tra reggiseni adatti al mio seno, ma color carne, con cuciture a vista e una struttura rinforzata da palombaro. Finalmente Yamamay ha pensato anche a noi donne dal seno importante - decisamente una Fascia ProTetta - con una linea di reggiseni carini, che partono dalla terza misura e con coppe che arrivano fino alla E".

"FINALMENTE PRO-TETTE"

La linea di reggiseni Yamamay Super Cups è stata creata con il diretto contributo di Selvaggia Lucarelli, che ha detto la sua anche durante la realizzazione della collezione presentata a Milano alla presenza dell'amministratore delegato del brand di Pianoforte Holding, Gianlugi Cimmino. Non c'è dubbio che il fatto di avere come madrina Selvaggia Lucarelli rappresenti un valore aggiunto per l'azienda di intimo. Come riportato da Quotidiano.net, Selvaggia ha dichiarato:"A quattordici anni ero già così come oggi ed è stato sempre difficile trovare il reggiseno giusto, nei negozi mi dicevano che arrivavano al massimo alla terza misura, due sotto alla mia quinta, e allora è stato difficile trovare qualcosa di bello e di comodo. All'estero sì, in America e in Francia sono un po' più specializzati. Ora con Supercaps la differenza è annullata!".

