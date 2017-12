SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI/ Su Italia 1 il film d'animazione di Mike Mitchell (oggi, 2 dicembre 2017)

Shrek - E vissero felici e contenti, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 dicembre 2017. Nel cast i doppiatori: Cameron Diaz e Eddie Murphy, alla regia Mike Mitchell.

02 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

IL QUARTO FILM SU SHREK

Il film Shrek e vissero felici e contenti va in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 21.10. Shrek e vissero felici e contenti è un film d'animazione diretto nel 2010 da Mike Mitchell (Trolls, Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può, Gigolò per sbaglio). Nella versione originale della pellicola i protagonisti sono doppiati da Cameron Diaz (The mask - Da zero a mito, Bad teacher - Una cattiva maestra, Tutti pazzi per Mary), Eddie Murphy (Il principe cerca moglie, Una poltrona per due, Beverly Hills cop - Un piedipiatti a Beverly Hills) e Mike Myers (Fusi di testa, la saga di Austin Powers, Bastardi senza gloria). Shrek e vissero felici e contenti è il quarto e ultimo capitolo della saga cinematografica di Shrek. Shrek e vissero felici e contenti andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 2 dicembre, alle ore 21.10.

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI, LA TRAMA DEL FILM

Il re Harold e la regina Lillian del regno di Molto molto lontano, stavano per firmare un accordo con Tremotino per salvare la loro figlia Fiona, intrappolata da un incantesimo in una torre custodita da un drago. Nel regno arriva però la notizia che la principessa è già stata salvata da un cavaliere, mandando a monte i piani del perfido Tremotino. Due anni dopo è Artur a regnare su Molto molto lontano e Shrek e Fiona sotto forma di orchessa, vivono tranquilli nella palude. Gli orchi non sono più temuti ed odiati. Shrek però ha nostalgia della sua gioventù, quando tutti urlavano e fuggivano al suo passaggio. Inoltre, l'orco è costretto a convivere con Ciuchino, la sua draghessa e i loro piccoli, spesso ospiti indesiderati, con 3 figli rumorosi e altre continue seccature. Il compleanno dei piccoli orchi è la goccia che fa traboccare il vaso. Shrek e Fiona litigano e l'orco se ne va da casa arrabbiato. Tremotino, ancora arrabbiato per l'affare sfumato a causa di Shrek, assiste casualmente al litigio e decide di trarne profitto. Finalmente potrà avere la sua vendetta. Tremotino offre a Shrek un patto, dovrà cedergli un giorno della sua infanzia e in cambio potrà vivere un giorno nella sua palude, temuto da tutti, solo e tranquillo. Shrek, sull'onda del litigio con Fiona, decide di accettare, ma si trova catapultato in un mondo che non riconosce, dove Tremotino regna su una versione distorta di Molto molto lontano e Ciuchino è uno schiavo delle sterghe.

