STEFANO DE MARTINO / La frecciatina di Belen Rodriguez: "Mi hanno già sposata e pure lasciata"

Stefano De Martino è stato oggetto di una nuova frecciatina da parte dell'ex moglie Belen Rodriguez nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show: "Mi hanno sposata e pure lasciata".

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Sono passati anni ormai dalla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma la modalità con cui essa è avvenuta ancora rode alla showgirl più chiacchierata del momento. La conferma è arrivata nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show nella quale Belen è stata ospite insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia. In essa, la modella ha parlato brevemente della sua vita privata (senza rilasciare troppi dettagli) e ha espresso il suo punto di vista in merito ad una dichiarazione del conduttore. King Costanzo affermato che l'uomo che la sposerà sarà fortunato, ed ecco la frecciatina che non ti aspetti: "Mi hanno sposata e pure lasciata". Ovviamente il riferimento va proprio al matrimonio fallito con Stefano De Martino e alla rottura avvenuta per volere del ballerino di Amici, che ha informato la moglie con un semplice messaggio. A quanto pare, tale gesto ancora ben presente nella mente di una donne più desiderate d'Italia.

Stefano De Martino: a breve la partenza per l'Honduras

La frecciatina è più che evidente nei confronti di Stefano De Martino, il peggio sembra passato per questa coppia: negli ultimi mesi lui e Belen Rodriguez sono stati visti in vari occasioni insieme, decisi a dare tutta la serenità possibile al figlio Santiago. In varie occasioni si è persino parlato di un possibile ritorno di fiamma, tesi mai confermata dai fatti concreti: se l'argentina fa ancora coppia fissa con Andrea Iannone (nonostante le voci di crisi si rincorrano costantemente), la vita sentimentale del ballerino di Amici è ancora avvolta nel mistero. Qualche settimana era balzata alle cronache la possibilità che lui e Gilda Ambrosio si fossero lasciati, ma alcune recenti foto scattate in occasione del compleanno di un'amica di Stefano sembrano dimostrare il contrario. Ciò che invece è certo è il periodo d'oro della vita professionale di De Martino: oltre al ruolo di ballerino e di conduttore del daily di Amici, molto presto arriverà per lui l'ora di partire per l'Honduras, in qualità di inviato de L'Isola dei famosi.

© Riproduzione Riservata.