STEVEN TYLER / Chi è il cantate imitato da Marco Carta nella finale di Tale e Quale Show 2017?

La scheda di Steven Tyler, il celebre cantante e musicista americano di origini italiane imitato da Marco Carta nell’ultima puntata del torneo di Tale e Quale Show.

02 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Steven Tyler leader degli Aerosmith

UN GENIO DELLA MUSICA DALLA PROVINCIA DI CROTONE

Marco Carta ha vinto il torneo 2017 di Tale e Quale Show imitando Steven Tyler sulle note della celebre canzone I Don’t Want to Miss a Thing. Un personaggio di grande successo internazionale legato alla band degli Aerosmith di cui è l’indiscusso leader e frontman. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sul proprio conto. Steven Tyler il cui vero nome all’anagrafe è Steven Victor Tallarico è nato a Yonkers il 26 marzo del 1948. Un cognome che tradisce origini italiane ed infatti suo nonno Giovanni Tallarico è nato a Cotronei in provincia di Crotone per poi emigrare alla fine degli anni Trenta negli Stati Uniti dove ha conosciuto Constance Neidhart nativa di Berlino. I nonni materni invece erano originari della Polonia. Dopo aver completato a fatica il percorso di studi in ragione di un comportamento non sempre esemplare, inizia a dare sfogo alla sua passione per la musica che evidentemente gli viene trasmessa dal proprio papà musicista.

IL PROGETTO AEROSMITH

Steven Tyler inizia suonare in diverse band fin dagli anni Sessanta con la svolta che arriva nell’estate del 1969 allorché durante un periodo di vacanza nel Sunapee, fa la conoscenza di un giovane chitarrista di nome Joe Perry che per mantenersi lavorava come cameriere in un ristorante. Tyler dopo aver visto all’opera il giovane Perry intuisce che ci sono i presupposti per dar vita ad un progetto discografico importante. Così ha inizio la fantastica avventura degli Aerosmith sfornando una lunga serie di successi che lo rende tra i musicisti e cantanti più apprezzati del Pianeta per diversi anni. Negli ultimi dieci anni Steven Tyler ha dovuto fare i conti con problemi rilevanti di salute ed in particolare l’epatite C. Steven Styler, tra l’altro è padre dell’attrice Liv Tyler diventata famosa per aver interpretato numerosi film di successo come Io ballo da sola, Armageddon (la cui colonna sonora è stata realizzata dagli stessi Aerosmith) e tutta la trilogia de Il Signore degli anelli.

