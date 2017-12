SUBMERGED - ALLARME NEGLI ABISSI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 2 dicembre 2017)

Submerged - Allarme negli abissi, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 dicembre 2017. Nel cast: Steven Seagal e Vinnie Jones, alla regia Anthony Hickox. La trama del film nel dettaglio.

02 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Submerged - Allarme negli abissi va in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel 2005, diretta da Anthony Hickox (Hellraiser III, Waxwork - Benvenuti al museo delle cere, Warlock - L'angelo dell'apocalisse) ed interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Nico, Duro da uccidere), Vinnie Jones (Snatch - Lo strappo, Lock & Stock - Pazzi scatenati, Mean machine) e Gary Daniels (Bloodmoon, I mercenari - The expendables, City hunter - Il film). Ma scopriamo insieme la trama del film.

SUBMERGED - ALLARME NEGLI ABISSI, LA TRAMA DEL FILM

Chris Cody (Steven Seagal) è un ex agente segreto. Durante una missione sotto copertura, ha infranto numerose leggi, finendo in prigione. All'ambasciata americana di Montevideo in Uruguay, nel frattempo, l'ambasciatrice e alcuni agenti del servizio segreto stanno indagando su un possibile attacco terroristico. Tutto d'un tratto però, gli agenti come impazziti, uccidono l'ambasciatrice e poi si suicidano. Analizzando il caso da Washington la dottoressa Chappell (Christine Adams), analista della CIA, capisce che gli agenti avevano subito una sorta di lavaggio del cervello e agivano sotto controllo mentale. Un commando della Delta Force viene quindi inviato in Uruguay per indagare, ma ben presto gli uomini cadono in un'imboscata e vengono presi prigionieri. Vengono quindi condotti dal dottor Adrian Lehder (Nick Brimble), che aveva lavorato per la CIA ad un progetto segreto per controllare la mente dei soldati e renderli delle perfette macchine da guerra. Per recuperare il commando della Delta Force non rimane che richiamare in servizio Cody, che è ancora in prigione. All'ex agente viene dato il compito di guidare una task force composta da esperti in diversi settori, tutti prigionieri come lui. A tutti viene offerta l'amnistia in caso di successo. Il loro obiettivo è distruggere l'organizzazione del dottor Lehder e recuperare il commando catturato. Nel gruppo però è presente un agente di Lehder, che informa il terrorista di tutte le mosse della task force.

