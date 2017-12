Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 2 dicembre: chi parlerà a se stesso davanti allo specchio?

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, sabato 2 dicembre, alle 15 su Raiuno, Eleonora Daniele conduce un nuovo appuntamento del “Sabato Italiano”, il programma in onda ogni settimana sulla rete ammiraglia di mamma Rai. Un talk show diverso dal solito programma in cui i vip del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si raccontano ai microfoni della padrona di casa ripercorrendo le tappe più importanti della propria carriera. Nel corso della puntata, poi, Eleonora Daniele dedica uno spazio anche ad alcuni temi dell’attualità. Non mancano, tuttavia, gli spunti per divertirsi e trascorrere un pomeriggio all’insegna della musica e del ballo. Ogni settimana, infatti, direttamente da Ballando con le stelle, nello studio del Sabato Italiano, arrivano i maestri del programma di Milly Carlucci per un’inedita gara di balli che spesso coinvolge Manuela Aureli ni panni di Rafaella Carrà e la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini.

QUALI SARANNO GLI OSPITI DELLA PUNTATA?

Non ci sono ancora anticipazioni sugli ospiti della puntata odierna del “Sabato Italiano”. Come sempre, però, non mancheranno i personaggi più amati dal pubblico del mondo dello spettacolo. Oltre ad interviste racconti del passato, uno dei momenti più toccanti della trasmissione è quello del racconto davanti allo specchio. In ogni puntata, un vip arriva nello studio del programma condotto da Eleonora Daniele per parlare con se stesso. Nelle puntate precedenti, sono stati protagonisti di un momento davvero toccante davanti allo specchio Ivana Spagna e Remo Girone. Chi ci sarà, invece, oggi? Sarà un’attrice, una cantante o una conduttrice il personaggio famoso che avrà deciso di aprire il proprio cuore davanti allo specchio del Sabato Italiano? Lo scopriremo a partire dalle 15.

