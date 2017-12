Tu sì que vales 2017/ Anticipazioni e diretta semifinale: tutto nelle mani del pubblico (2 dicembre)

Tu sì que vales 2017, anticipazioni e diretta semifinale: Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni annunciano i nomi dei finalisti scelti dal pubblico con il televoto.

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Penultimo appuntamento con Tu sì que vales 2017, straordinario successo di questa prima parte della stagione televisiva di Mediaset. Oggi, sabato 2 dicembre, alle 21.10 su canale 5, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, conducono la semifinale di Tu sì que vales 2017 che decreterà i concorrenti più meritevoli della finalissima. Per la prima volta in stagione, Tu sì que vales 2017 va in onda in diretta. A decidere i concorrenti che sabato 9 dicembre si contenderanno la vittoria finale sarà proprio il pubblico attraverso il televoto che potrà esprimere la propria preferenza inviando un sms al numero 477.000.2, l'app Mediaset Fan e il sito www.witty.it. Anche in questa fase, i giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti hanno il diritto di esprimere la propria preferenza per la finale. In studio, poi, ci sarà anche Mara Venier, presidente della giuria popolare. Una serata straordinaria per Tu sì que vales 2017 che continua ad incollare davanti ai teleschermi una media di 5 milioni di telespettatori.

LA SEMIFINALE ELLA SCUDERIA SCOTTI

Anche nella semifinale di Tu sì que vales 2017 non mancheranno le esibizioni dei talenti della scuderia Scotti che, nella scorsa puntata, hanno conquistato l’accesso alla tanto agognata semifinale. Un momento divertente quanto surreale che Gerry Scotti ha definito così: “Il talento non è uguale per tutti. Se così non fosse, non avremmo avuto Picasso o Modigliani". Tra i semifinalisti che hanno conquistato il pubblico, quello più amato è il cantante cosentino Antonio Angelo che, con la sua simpatia e la sua voglia di divertirsi, si candida a portare a casa il premio di “Tu Si Que No Vales”. Anche i talenti della Scuderia Scotti, nel corso delle varie puntate del talent show hanno regalato dei momenti assolutamente divertenti e irripetibili. Anche Gerry Scotti ha dato il meglio di sé come quando ha fatto esplodere dei petardi durante la scelta dei semifinalisti. Quella a cui assisteranno i telespettatori di canale 5, dunque, sarà una semifinale emozionante, divertente colpi di scena assolutamente non programmati essendo tutto rigorosamente in diretta.

