UNA VITA / Anticipazioni dal 4 al 7 dicembre: oggi la telenovela non va in onda

Anticipazioni Una Vita, puntate dal 4 al 7 dicembre: Cayetana viene trasferita dal carcere al convento in attesa di scoprire l'entità della sua condanna.

02 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Come accade da metà novembre, oggi Una Vita non va in onda su Canale 5: al suo posto verrà infatti trasmesso Amici di Maria De Filippi, programmazione che molto probabilmente proseguirà fino alla prossima primavera. Per assistere agli sviluppi dei protagonisti Mauro e Teresa sarà dunque necessario attendere fino al prossimo lunedì 4 dicembre, quando potremo finalmente scoprire se la maestra riuscirà a convincere l'amato a fare un passo indietro. Nonostante le sue preghiere iniziali, infatti, Mauro non le ha dato ascolto e ha deciso di arrestare Cayetena, accusandola di avere ucciso Humiliad. L'uomo si è quindi recato ad Acacias 38 e ha portato via la dark lady, che ha continuato a supplicare l'amica per convincerla a trovare una soluzione a questo nuovo problema. Anche nei prossimi giorni però Mauro non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro: il fermo di Cayetana verrà confermato, anche se la donna avrà la possibilità di essere trasferita in un convento (grazie all'intercessione della regina) in attesa che la sua condanna venga ufficializzata.

Una Vita: anticipazioni dal 4 al 7 dicembre

Tutti pronti per una settimana di Una Vita assolutamente da non perdere, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi dell'arresto di Cayetana. Ricordandovi che la telenovela spagnola, non andrà in onda il prossimo 8 dicembre in occasione della Festa dell'Annunciazione, vi ricordiamo l'arresto della dark lady, accusata di avere ucciso Humilidad. La regina questa volta non le concederà l'indulto, come già accaduto in passato, ma le permetterà di essere trasferita in un convento dove purtroppo la situazione non sarrà destinata a migliorare. La Madre Superiora, infatti, sembrerà decisa a rendere impossibile la vita della sua 'ospite' che giorno dopo giorno sembrerà perdere il controllo delle sue azioni. E, a distanza di pochi giorni, la vedova di German apprenderà anche il suo destino. Il giudice emetterà la sua sentenza: Cayetana verrà condannata a morte! Sarà questa la fine del personaggio più crudele della telenovela spagnola?

