Ulisse, il piacere della scoperta/ Puntata 2 dicembre, Vite appese a un filo: la sfida del Dottor Barnard

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Alberto Angela, Ulisse, il piacere della scoperta

Vite appese a un filo: la sfida del Dottor Barnard è il titolo della nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Oggi, sabato 2 dicembre, alle 21.15 su Raitre, Alberto Angela torna a condurre un nuovo appuntamento con il programma culturale della Rai in cui, ogni settimana, vengono affrontati argomenti diversi che spaziano dalla storia alla scienza fino all’arte e alla geografia. Un programma seguitissimo dal pubblico di Raitre che, ogni settimana, porta a casa ascolti importanti. La scorsa settimana, infatti, Alberto Angela, con la puntata dedicata alla vera storia di Moby Dick, ha incollato davanti ai teleschermi 1.698.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Di cosa si parlerà, invece, nell’appuntamento odierno? Alberto Angela si occuperà di storia, di scienza o di arte? Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta.

ULISSE, ANTICIPAZIONI 2 DICEMBRE: PRIMO TRAPIANTO DI CUORE

A 50 anni dall’evento che ha cambiato la storia della medicina, Alberto Angela dedica una puntata speciale al primo trapianto di cuore. Nel 1967, Christiaan Barnard, uno sconosciuto chirurgo sudafricano, per la prima volta al mondo, riuscì a togliere il cuore malato ad un paziente mettendo al suo posto il cuore di un altro e regalando una nuova vita alla persona malata. Alberto Angela racconterà così la storia di Christiann Barnard e il dietro le quinte del primo trapianto di cuore. Attraverso ricostruzione filmata della Wall to Wall per la regia di Patrick Reams, sarà possibile rivivere quella delicata operazione chirurgica attraverso anche immagini originali girate a Città del capo, con la testimonianza dei protagonisti della vicenda ovvero medici e pazienti, protagonisti di una delle pagine più importanti della storia della medicina. Alberto Angela, poi, nel corso della nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta racconterà anche cosa vuol dire, oggi, sottoporsi ad un trapianto di cuore seguendo una paziente prima, durante e dopo il trapianto. Inoltre, per comprendere l’importanza della donazione degli organi, con l’autorizzazione di medici e pazienti, le telecamere del programma di Alberto Angela hanno documentato le drammatiche fasi della storia di un malato che torna a vivere grazie ad un trapianto.

