Uomini e Donne/ Anticipazioni: Angela Caloisi torna da Paolo Crivellin, gli indizi son chiari (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin è andato a riprendersi la sua corteggiatrice preferita? Angela dopo l'ennesimo bacio di lui, ha lasciato lo studio.

02 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Angela Caloisi durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha lasciato lo studio e di conseguenza anche la possibilità di viversi appieno Paolo Crivellin, il tronista che stava corteggiando. Come mai è accaduto tutto questo? La ragazza, non ha sopportato i continui avvicinamenti con la rivale Giorgia e, proprio lo scorso giovedì pomeriggio, la puntata in fase di messa in onda, ha mandato in anteprima l'esterna dei due alle prese con un nuovo contatto fisico talmente importante da spingere Angela ad abbandonare il suo percorso televisivo. Durante la scelta di Alex, l'attuale fidanzato di Migliorini aveva scherzosamente fatto un "avvertimento" proprio a Crivellin, sollecitandolo alla prossima scelta di Angela. Il tronista però, proprio in occasione della registrazione, ha specificato di essere ancora lontano dalla decisione finale e quindi, a differenza dei "colleghi", il suo trono pare non avere vita breve. Dopo l’uscita di scena di Angela, proprio Paolo ha voluto raggiungerla nel dietro le quinte: e poi? In tanti si stanno già chiedendo come finirà tra di loro.

Paolo riprende Angela verso la scelta?

Dopo la richiesta di Crivellin di raggiungere Angela nel dietro le quinte del programma, non si è saputo più nulla della loro decisione finale. Nonostante questo, la potenziale ex corteggiatrice, durante le Stories postate sul suo profilo Instagram, ha riacceso le speranze dei fan. Con lo sfondo del Colosseo, una canzone molto romantica in sottofondo e un cuore, la Caloisi ha fatto intendere di essere emotivamente serena. Questo potrebbe far pensare ad un gesto positivo di Paolo dalla sua parte. Nel corso della registrazione infatti, la puntata si è conclusa proprio con i due ragazzi nel dietro le quinte. Nonostante Paolo abbia ancore le idee confuse, sul web si vocifera in maniera insistente che la sua scelta finale potrebbe essere proprio Angela. Del resto, per giungere ad una conclusione positiva delle volte, occorrono solo le giuste dimostrazioni che colpiscono del segno e quindi, non è detto che alla decisione finale possa mancare davvero molto tempo. Sarà Angela la nuova fidanzata di Crivellin?

