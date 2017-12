Uomini e Donne/ Anticipazioni: le stelle confermano: "una gioia" in arrivo per Gemma Galgani (trono over)

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Giorgio Manetti rifiuterà ancora una volta la corte di Gemma, ma la dama non ha intenzione di scoraggiarsi; l’oroscopo, infatti…

02 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Il due di picche di Giorgio Manetti, la fine della sua frequentazione con un giovane cavaliere e le aspre critiche da parte dei protagonisti del parterre: per Gemma Galgani quello appena trascorso non è stato un periodo sereno. Guido, infatti, ha reagito nel peggiore dei modi alla sua volontà di dichiararsi nuovamente per Giorgio e, per tutta risposta, ha deciso do portare a cena colei che, proprio a causa del gabbiano, è diventata una delle antagoniste più agguerrite di Gemma: Anna Tedesco. La dama torinese, però, non ha perso le speranze e, armata di positività, ha già dimostrato di essere pronta ad affrontare il futuro con una nuova consapevolezza. A Darle manforte, nelle ultime ore, è stato anche Paolo Fox, che nel consueto appuntamento quotidiano con gli astri ha annunciato che, per il suo segno, è in arrivo un week end ricco di amore, lavoro e fortuna. “Grazie Paolo Fox , il mio psicoastrologo adorato, mi da "una gioia ": Dieci !”, scrive la dama sui social, le stelle le daranno una mano nella disperata ricerca dell’amore?

GIORGIO E GEMMA: DUE DI PICCHE IN ARRIVO!

Giorgio Manetti e Gemma Galgani si preparano a discutere della loro relazione nella cena richiesta a gran voce dalla dama del trono over, ma nelle prossime puntate di Uomini e Donne scopriremo che il gabbiano, in realtà, non ha alcun intenzione di tornare sui propri passi. L’addio dato a Gemma ormai più di due anni fa, infatti, è definitivo, e a nulla serviranno le richieste della torinese, determinata a riconquistare l’unico uomo che sia mai riuscito davvero a farle battere il cuore. Il pubblico, intanto, appare sempre più stufo di questa liaison, che fra conferme, smentite e ritorni di fiamma continua a tenere banco nelle trame del trono over. Stavolta, però, i follower hanno scelto di bacchettare Giorgio, che dal loro punto di vista continuerebbe a dare a Gemma false speranze: “Mi hai veramente deluso. Credevo fossi un vero uomo. invece mi chiedo come fai ancora a pensare a quella mangia uomini. Quanto durerà questa storia?”, “Hai mai pensato che forse la tua presenza a U&D non è molto chiara?”, scrivono i fan su Facebook. Giorgio Manetti darà ascolto al parere delle sua fan?

